Alles, was der ESC Kempten noch am Freitag beim Auswärtssieg in Miesbach aufs Eis brachte, ließ der Eishockey-Bayernligist am Sonntagabend in der Partie gegen den wiedererstarkten EHC Klostersee vermissen. Bei der 2:5-Heimpleite erwischten die Sharks einen gebrauchten Abend.

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eurovision Song Contest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimpleite Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis