ESVK-Abstieg wäre Tiefschlag brutalen Ausmaßes

Zweifellos: Die Liste an Fehlern, die beim ESVK in den vergangenen Monaten und Jahren gemacht wurde, ist lang. Das daraus entstandene Ergebnis und die Tatsache, dass andere, finanzstarke Standorte gut gearbeitet haben, führt dazu, dass die Kaufbeurer nun so nah vor der Tür zur Oberliga stehen wie seit 2007 nicht. Damals stiegen die Kaufbeurer in den Play-downs gegen Crimmitschau ab.

ESVK ist akut abstiegsgefährdet

Dieses Schreckensszenario könnte sich wiederholen, wenn die Joker am Dienstag und Freitag nicht gewinnen. In der folgenden zweiten Play-down-Runde wäre der ESVK Außenseiter. Ein Abstieg wäre für Profi-Team und Nachwuchs des Kaufbeurer Eishockeys ein Tiefschlag brutalen Ausmaßes. Beispiele wie Rosenheim, Landshut und Riessersee zeigen, dass es mitunter viele Jahre dauern kann, bis ein Wiederaufstieg gelingt.

Daher müssen jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um dieses Szenario zu verhindern. Zögern und zuschauen wird da nicht helfen. Auch die Suche nach Sündenböcken muss warten, gefunden werden muss stattdessen ein Weg, am Dienstag und Freitag zu gewinnen. Und erst dann sollte, intern wie extern, geklärt werden, wer wann in welchem Ausmaß in dieser Saison gepennt hat.

