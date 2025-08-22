Dieses Derby hat eine historische Dimension

Es ist eine Erfolgsgeschichte, der ständig neue Kapitel hinzugefügt werden. Nach sieben Spieltagen steht die SG Niedersonthofen/Martinszell in ihrer ersten Landesliga-Saison der Geschichte auf dem vierten Platz – vor Vereinen wie dem TSV Aindling, FC Kempten, TSV Dachau oder dem 1. FC Sonthofen.

„Niso-Boys“ sind in der Fußball-Landesliga angekommen

15 Punkte hat die Mannschaft um das Trainerteam Felix Thum, Simon Frasch und Lukas Frasch bislang geholt. Die 1:3-Niederlage am Dienstagabend beim FV Illertissen II hakten die „Niso-Boys“ schnell ab. „Sie waren schnell, spritzig, agil – einfach überlegen. Es war eine verdiente Niederlage, die unseren guten Saisonstart aber nicht schmälert“, sagt Thum.

Große Rückschläge, die nach dem dritten Aufstieg in den letzten fünf Jahren durchaus einkalkuliert wurden, blieben bislang aus. „Illertissen II ist auf Augenhöhe mit Schwabmünchen, gegen die wir unsere erste Saisonniederlage kassiert haben“, sagt Thum. „Wir wollten die Aufstiegseuphorie natürlich mitnehmen und Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe ziehen. Das ist uns gerade gegen Oberweikertshofen und Hollenbach gut gelungen.“ In beiden Fällen gab es Heimsiege, die Heimbilanz ist mit vier Siegen aus vier Spielen noch blütenrein.

Viele „Niso“-Spieler haben eine Vergangenheit beim 1. FC Sonthofen

Für Thum macht sich gerade der im Sommer auf einigen Positionen verstärkte, breitere Kader bemerkbar. „Außerdem haben die drei Jahre in der Bezirksliga ein paar der Jungs deutlich weiter gebracht“, sagt der 36-Jährige. „Aber wir dürfen uns nicht ausruhen.“ Zumal am Samstag (18 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Sonthofen schon ein absoluter Saisonhöhepunkt wartet. „Natürlich ist das ein spezielles Spiel. Ich habe dort vier Jahre lang gespielt, kenne Spielertrainer Andreas Hindelang gut. Auch viele Jungs aus unserem Kader haben eine Vergangenheit beim 1. FC Sonthofen“, sagt Thum.

Icon vergrößern Von 2010 bis 2014 spielte Felix Thum (links) für den 1. FC Sonthofen. Foto: Charly Höpfl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Von 2010 bis 2014 spielte Felix Thum (links) für den 1. FC Sonthofen. Foto: Charly Höpfl

Mit dem Stürmer selbst, Kapitän Manuel Bayrhof, Morris Albrecht, Maximilian Gebhart, Maximilian Mayer und Tim Kern liefen allein sechs Spieler aus der Startelf der Partie gegen Illertissen II schon für Sonthofen auf. „Es ist echt unfassbar, jetzt in einem Liga-Pflichtspiel auf den FC Sonthofen zu treffen. Das ist ein großer Verein und auch ein optimaler Gegner, dem wir ein Bein stellen wollen“, sagt Thum.

Bayernliga-Absteiger hinkt den Erwartungen hinterher

Dass der langjährige Bayernligist mit sieben Punkten aus sechs Spielen den Erwartungen hinterherhinkt und auch einige personelle Sorgen hat, spielt in Thums Spielvorbereitung keine große Rolle. „Wir ändern unsere Herangehensweise nicht und lassen den Fokus auf unserem Team“, sagt der SG-Spielertrainer, der gegen Sonthofen auf die Langzeitverletzten Andreas Abend und Sebastian Perner verzichten muss. Das Duell am Samstag hat auch eine historische Dimension – beide Mannschaften standen sich bislang nur in Testspielen gegenüber.

Beim 1. FC Sonthofen drückt der Schuh in der Defensive

Beim Bayernliga-Absteiger aus Sonthofen ist die Personallage angespannt. Am Dienstag erwischte es bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Memmingen II Johnny Martin, der zur Pause verletzt runter musste. Auch der rotgesperrte Tim Lorenz steht wie Phillip Simon, Benedikt Buchberger und Diar Blaku nicht zur Verfügung, was vor allem auf den defensiven Positionen für einen Engpass sorgt.

„Auch für uns ist es ein besonderes Spiel“, sagt FCS-Trainer Oleg Weber. „Wir müssen uns jetzt nach der Niederlage gegen Memmingen II den Mund abwischen, aufstehen und positiv in Richtung Niedersonthofen schauen“. Trotz der Unterzahl habe sich seine Mannschaft aufgebäumt und gut mitgespielt. „Wir haben diese Woche gegen Niedersonthofen gleich wieder zu Hause die Chance zu punkten. Ich hoffe, dass uns das auch gelingt“, sagt Weber.

Dem 37-Jährigen ist nicht entgangen, dass beim Gegner die Aufstiegseuphorie weiter zu spüren ist. „Sie spielen eine super Rolle, haben eine gute Qualität im Kader und sind eingespielt“, sagt Weber. „Wir sind dagegen noch etwas in der Findungsphase. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, aber wir sind auf einem guten Weg.“ (mit dl)