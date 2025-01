Oberstdorf bekommt bei der Bewerbung für die Nordische Ski-WM 2033 Unterstützung aus der Politik und vom Bayerischen Landessportverband (BLSV). Das bekräftigten der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek (Memmingen) und BLSV-Präsident Jörg Ammon.

Holetschek und Ammon unterstützen Oberstdorfer WM-Bewerbung

„Wir wollen unseren jungen bayerischen Athletinnen und Athleten eine Weltmeisterschaft vor ihrem Heimpublikum ermöglichen. Das ist ein weiterer Anreiz, um die Leistungs- und Einsatzbereitschaft auf allen Ebenen von der Verbandsführung über die Trainerstäbe bis zum einzelnen Athleten zu intensivieren“, sagte Holetschek.

Für Ammon hat Oberstdorf seine Qualität als Gastgeber schon wiederholt unter Beweis gestellt. „Die Konzepte bei den Winter-Sportgroßveranstaltungen in Bayern genießen breiten Zuspruch in der Welt der Athleten wie auch der Sportfans. Seien es die Vierschanzentournee, die seit 72 Jahren in den stets ausverkauften Veranstaltungsorten Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen stattfindet oder auch die nordischen Ski-Weltcups in Oberstdorf sowie die Biathlon-Weltcups in Ruhpolding“, sagte Ammon.

Konkurrent für Oberstdorf kommt aus dem eigenen Land. Klingenthal und Oberwiesenthal liebäugeln mit einer gemeinsamen Bewerbung um die Titelkämpfe 2033. Die Entscheidung trifft letztlich der Deutsche Skiverband (DSV), die Bewerbung beim Internationalen Skiverband Fis muss frühestens 2027 eingehen.

Zuletzt fand die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf statt

Zuletzt fand die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf statt, wegen der pandemiebedingten Einschränkungen allerdings ohne Zuschauer. Zuvor war Oberstdorf 2005 Austragungsort der Nordischen Ski-WM. Der Ort im südlichen Oberallgäu beherbergt auch Einrichtungen wie den Olympiastützpunkt Bayern (OSP), das Gymnasium Oberstdorf als Eliteschule des Sports und das Sportinternat im OSP.