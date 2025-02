Über die Hälfte der deutschen WM-Teilnehmer kommt aus dem Allgäu

Mit sechs Saisonsiegern an der Spitze geht der Deutsche Skiverband (DSV) in die Nordische Ski-WM in Trondheim. Der DSV nominierte in den Sparten Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination insgesamt 35 Sportlerinnen und Sportler für die Titelkämpfe in Norwegen (26. Februar bis 9. März).

Die Hoffnungen ruhen vor allem auf den im bisherigen Winter schon siegreichen Athleten. Im Skispringen waren dies Pius Paschke, Andreas Wellinger und Katharina Schmid, in der Kombination Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Nathalie Armbruster. In der Loipe hatte Victoria Carl mit Rang zwei für das beste DSV-Ergebnis des Winters gesorgt. Die stärkste Phalanx im DSV-Aufgebot sind die (Wahl-)Allgäuer, die mit 20 Aktiven über die Hälfte des Kaders stellen.

Das sind die Allgäuerinnen und Allgäuer bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim

Skispringen

- Frauen Selina Freitag (Oberwiesenthal/Fischen), Agnes Reisch (Isny/Missen), Katharina Schmid (Oberstdorf), Luisa Görlich (Lauscha/Oberstdorf), Juliane Seyfarth (Ruhla/Oberstdorf)

- Männer Karl Geiger, Philipp Raimund (beide Oberstdorf)

Langlauf

- Frauen Pia Fink (Bremelau/Fischen), Katharina Hennig (Oberwiesenthal/Sonthofen), Laura Gimmler, Sofie Krehl, Coletta Rydzek (alle Oberstdorf)

- Männer Janosch Brugger (Schluchsee/Fischen), Elias Keck (Buchenberg), Friedrich Moch (Isny/Oberstdorf), Florian Notz (Römerstein/Oberstdorf)

Nordische Kombination

- Männer Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid, Wendelin Thannheimer (alle Oberstdorf)

Das Programm bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim Donnerstag, 27. Februar 2025:

Langlauf

10 Uhr Sprint Freistil Qualifikation

12.30 Uhr Sprint Freistil Finale

Nordische Kombination

15 Uhr Frauen Langlauf Massenstart 5 km

17 Uhr Frauen Skispringen Normalschanze

Skispringen

20.30 Uhr Frauen Qualifikation Normalschanze

Freitag, 28. Februar 2025:

Nordische Kombination

12 Uhr Mixed Skispringen Normalschanze

16.05 Uhr Mixed Langlauf 2x5km / 2x2,5km

Skispringen

14 Uhr Frauen Einzel Normalschanze

Samstag, 1. März 2025:

Nordische Kombination

12 Uhr Männer Skispringen Normalschanze

16 Uhr Männer Langlauf 7,5 km

Langlauf

14 Uhr Männer 20 km Skiathlon

Skispringen

17 Uhr Frauen Team Normalschanze

20.30 Uhr Männer Qualifikation Normalschanze

Sonntag, 2. März 2025:

Nordische Kombination

12 Uhr Frauen Skispringen Normalschanze

16 Uhr Frauen Langlauf 5 km

Langlauf

14 Uhr Frauen 20 km Skiathlon

Skispringen

17 Uhr Männer Einzel Normalschanze

Dienstag, 4. März 2025:

Langlauf

13 Uhr Männer 10 km klassisch

15.30 Uhr Frauen 10 km klassisch

Mittwoch, 5. März 2025:

Langlauf

11 Uhr Team Sprint Klassisch Quali

14.30 Uhr Team Freistil Klassisch Finale

Skispringen

16 Uhr Mixed Team Großschanze

Para-Skilanglauf

8.45 Uhr Sprint Klassisch Halbfinale

12.20 Uhr Sprint Klassisch Finale

Donnerstag, 6. März 2025:

Nordische Kombination

11 Uhr Männer Team Skispringen Normalschanze

15 Uhr Männer Team Langlauf 4 x 5 km

Langlauf

12.30 Uhr Männer Staffel 4 x 7,5 km

Skispringen

16.20 Uhr Männer Team Großschanze

20.30 Uhr Frauen Qualifikation Großschanze

Freitag, 7. März 2025:

Skispringen

12.15 Uhr Männer Qualifikation Großschanze

16.15 Uhr Frauen Einzel Großschanze

Langlauf

14 Uhr Frauen Staffel 4 x 7,5 km

Samstag, 8. März 2025:

Nordische Kombination

9.30 Uhr Männer Skispringen Großschanze

14.30 Uhr Männer Langlauf 10 km

Langlauf

11.30 Uhr Männer 50 km Freistil Massenstart

Skispringen

15.45 Uhr Männer Einzel Großschanze

Sonntag, 9. März 2025:

Langlauf

11.30 Uhr Frauen 50 km Freistil Massenstart