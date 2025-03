Skicrosser Tobias Müller aus Fischen wird sensationell Vize-Weltmeister

Es war die Sensation bei der Skicross-Weltmeisterschaft am Freitag. Im Einzelrennen im schweizerischen Engadin fuhr Tobias Müller vom Skiclub Fischen völlig überraschend auf Rang zwei und holte die Silbermedaille.

In der Qualifikation am Donnerstag hatte der Oberallgäuer noch Rang 27 belegt und galt bei seiner ersten WM-Teilnahme bei den Skicrossern keinesfalls als Favorit aufs Stockerl. Doch in den Heats setzte sich Müller jeweils souverän durch und stand verdient im Finale.

Tobias Müller erlebt im WM-Finale bange Minuten

In diesem wurde er allerdings vom Franzosen Youri Duplessis Kergomard abgedrängt, verpasste ein Tor und konnte den Lauf nicht beenden. Nach bangen Minuten im Ziel gab es aber doch noch Grund zur Freude. Kergomard wurde disqualifiziert und Müller als Zweiter gewertet. Der Sieg ging an den Schweizer Lokalmatador Ryan Regez. Bronze holte der Japaner Ryo Sugai, der ganz zu Beginn des Finals gestürzt war.

Müller sagte anschließend: „Das ich heute gut gefahren bin, habe ich schon realisiert. Aber Silber ist unglaublich, ich kann es noch nicht ganz fassen. Ich hatte eine ziemlich schwierige Vorbereitung nach meiner Hüft-OP im Sommer. Deshalb ist es auch für mich selbst eine Überraschung.“ Erst beim letzten Weltcup vor der WM hatte sich Müller für die Titelkämpfe in der Schweiz qualifiziert.

„Im Ziel war ich erst richtig sauer.“ Tobias Müller, nach den bangen Minuten im WM-Finale.

Mit Blick auf die knifflige Situation im Finale sagte Müller: „Ich hatte keine Chance, das Tor zu kriegen. Deswegen war ich im Ziel erst richtig sauer.“ Ein Dank ging richtete er an das Techniker-Team des Deutschen Skiverbandes: „Wir hatten gewaltiges Material.“

Der zweite Allgäuer Starter, Cornell Renn vom SV Hindelang, schied bereits im Achtelfinale aus. Bei den Frauen sorgte Daniela Maier für Jubel im deutschen Lager. Die 29-Jährige vom SC Urach holte Bronze.

Eine weitere Chance auf Edelmetall gibt es für Müller und Co. am Samstag (ab 11 Uhr) im Team-Rennen.

Tobias Müller wechselte vom Telemark zum Skicross

Tobias Müller fuhr bis zur Saison 2016/17 im Telemark-Weltcup. Er gewann sieben Weltmeistertitel, dreimal den Gesamtweltcup und 46 Weltcups. 2017 wechselte er zur olympischen Sportart Skicross. Der Oberallgäuer lebt und trainiert seit Sommer 2023 in Innsbruck. Mit seiner Freundin Sophie Pecher hat der Oberallgäuer einen Sohn.