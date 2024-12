So sehen Sie die Skisprung-Quali in Oberstdorf heute live im TV und Stream

Live in der Übertragung im Free-TV, Stream und in der Mediathek steht heute am Samstag (28.12.2024) die Qualifikation für das 1. Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf an.

Es ist eines der jährlichen Sport-Highlights im Allgäu: Die Vierschanzentournee startet auch 2024 wieder in Oberstdorf im Allgäu. Das Skispringen im Allgäu, das zugleich Auftakt der Tournee ist, wird morgen am Sonntag (29.12.24) wie immer live im Free-TV und als Stream zu sehen sein. Doch wann und wo? Und wird auch die Quali der Skispringer gezeigt?

Wann kommt das Oberstdorfer Skispringen im Fernsehen? Wann beginnt die Übertragung und wie ist das genaue Programm? Hier alle Infos zur Übertragung der Vierschanzentournee 2024 aus Oberstdorf im Free-TV und in der Mediathek.

Vierschanzentournee 2024/25: Wer zeigt das Skispringen in Oberstdorf im TV?

Wer die Vierschanzentournee 2024/25 im Fernsehen verfolgen will, kann das wie bisher auch kostenlos tun: ARD und ZDF übertragen alle Wettkämpfe. Ebenso ist die Vierschanzentournee bei Eurosport zu sehen. Das gilt auch für das Skispringen in Oberstdorf, das live im Free-TV gezeigt wird. Während 2024/25 die ARD die Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck überträgt, zeigt das ZDF die Wettkämpfe in Oberstdorf und Bischofshofen. Hier die Termine der Fernseh-Übertragung aus Oberstdorf im Überblick:

Skispringen in Oberstdorf live heute: Uhrzeit, Sender, Übertragung im TV und Stream

Samstag, 28.12.2024 - Vierschanzentournee: Qualifikation heute in Oberstdorf

16.30 Uhr: Skispringen - Quali in Oberstdorf

Fernsehen: live im ZDF (ab 16.15 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16.17 Uhr) und ORF 1 (ab 16.10 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Sonntag, 29.12.2024 - Vierschanzentournee: Skispringen in Oberstdorf

16.30 Uhr: Skispringen - Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2024/25 in Oberstdorf (1. und 2. Durchgang)

Fernsehen: live im ZDF (ab 15.50 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 16 Uhr) und ORF 1 (ab 16.05 Uhr)

Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek (kostenlos) , und im Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Alle Infos rund um die Vierschanzentournee gibt es hier in unserem Newsblog:

Wird die Vierschanzentournee 2024/25 aus Oberstdorf auch als Stream in der Mediathek gezeigt?

Ja, die Öffentlich-Rechtlichen zeigen Qualifikation und Wettkämpfe beim Skispringen in Oberstdorf auch als Live-Stream in der ZDF-Mediathek. (Hier geht‘s zum Stream). Daneben gibt es Zusammenfassungen, unter anderem auch in den Nachrichten. Der Eurosport-Livestream in den Mediatheken von Discovery+, Joyn oder DAZN ist kostenpflichtig.

Übertragung: Skispringen in Obersdtorf live im ZDF - das ist die Experten-Crew im Zweiten

Das erste Springen der Vierschanzentournee 2024/2025 und die Qualifikation heute aus Oberstdorf überträgt „sportstudio live“ im Programm der langen Wintersport-Tage live im ZDF-Fernsehen. Neben Skispringen werden dabei unter anderem auch Biathlon und Ski alpin im TV gezeigt.

Bei den Skispringern moderiert ZDF-Journalistin Lena Kesting, Kommentator ist Stefan Bier. Der ZDF-Skisprung-Experte ist Ex-Springer Severin Freund.

Skispringen in TV und Stream: Wie ist der Zeitplan der Vierschanzentournee in Oberstdorf?

Samstag, 28. Dezember 2024, 14 Uhr: Offizielles Training

Samstag, 28. Dezember 2024, 16.30 Uhr: Qualifikation

Sonntag, 29. Dezember 2024, 15 Uhr: Probedurchgang

Sonntag, 29. Dezember 2024, 16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Sonntag, 29. Dezember 2024, anschließend: Finale und Siegerehrung

Das deutsche Weltcup-Team mit dem Allgäuer Skispringer Karl Geiger (hier der aktuelle Stand im Weltcup der Skispringer).geht mit hohen Erwartungen in den Wettkampf. Denn Geigers deutscher Team-Kollege Pius Paschke führt aktuell den Weltcup an - und gilt deshalb als einer der Favoriten für den Tournee-Sieg. Es wäre der erste deutsche Vierschanzentournee-Sieg seit 2002.

Icon Vergrößern Pius Paschke bejubelt seinen Sieg beim Springen in Titisee-Neustadt. Der gebürtige Münchner gilt als Favorit auf den Tournee-Sieg Foto: Philipp von Ditfurth, dpa Icon Schließen Schließen Pius Paschke bejubelt seinen Sieg beim Springen in Titisee-Neustadt. Der gebürtige Münchner gilt als Favorit auf den Tournee-Sieg Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

Auftaktspringen in Oberstdorf - Das ist die Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee findet traditionell in den vier Orten Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen statt - heuer zum 73. Mal. Im Wintersportort Oberstdorf wird der Wettkampf auf der Schattenbergschanze ausgetragen, die insgesamt 140 Meter in die Höhe ragt. Hillsize ist HS 137, der offizielle Name lautet „Orlen Arena Oberstdorf Allgäu“.

Die Athleten springen durchschnittlich mit einer Geschwindigkeit von rund 92 km/h ab. Der aktuelle Schanzenrekord liegt bei 143,5 Meter und wurde vom Norweger Sigurd Pettersen aufgestellt - im Jahr 2003.

Icon Vergrößern Blick auf die Schattenbergschanze am Mittwoch in Oberstdorf Foto: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Blick auf die Schattenbergschanze am Mittwoch in Oberstdorf Foto: Daniel Karmann, dpa (Archivbild)

Jährlich besuchen über 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer jährlich die Schattenbergschanze zum Auftakt der Vierschanzentournee. Neben dem Skispringen ist auch das Skifliegen schon lange in Oberstdorf beheimatet. 1972/73 entstand dort die Heini-Klopfer-Skiflugschanze. Sie ist die drittgrößte Skiflugschanze der Welt.