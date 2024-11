Volleyballerin Isabel Martin spielt künftig für US-Profiteam aus Indianapolis

Isabel Martin hat den Sprung in den professionellen Volleyball-Sport geschafft: Die 23-Jährige aus Mauerstetten spielt kommendes Jahr für das Indy Ignite-Team aus Indianapolis, das in der Pro Volleyball Federation antritt. Die Liga nahm erst in diesem Jahr den Spielbetrieb auf.

Die Mannschaft aus der Hauptstadt des US-Bundesstaates Indiana wurde dank der starken Leistungen aufmerksam, die die Allgäuerin diese Saison im Trikot der Florida Gators, dem College-Volleyball-Team aus Gainesville (Florida), gezeigt hatte.

Isabel Martin spielt künftig für Indy Ignite Volleyball

Die Außenangreiferin kam in allen bisherigen 25 Saisonspielen zum Einsatz und überzeugte mit durchgehend guten Statistiken. Zudem wurde sie für den „Player of the Year Award“ in der College-Division I nominiert.

Zuvor spielte Martin in den Jahren 2019 und 2020 für die Mannschaft des Hillsborough Community College in Tampa (Florida) sowie bis 2023 für die Universität von Nevada (Las Vegas). Ihre ersten Volleyball-Schritte machte Martin beim SV Mauerstetten.

Nun steht der nächste Karriereschritt an. Den Sprung in den Profi-Volleyball hatte die Ostallgäuerin schon seit Längerem im Blick, wie sie unter anderem auch im Gespräch mit unserer Redaktion im Dezember 2023 verriet.

Neben dem Volleyball ist Martin auch auf Instagram erfolgreich. Auf der Social-Media-Plattform folgen der Allgäuerin über 80.000 Menschen.

Volleyballerin Isabel Martin wurde im Draft ausgewählt

Das Team von Indy Ignite wählte Martin im Draft-Verfahren aus, dort wurde die 23-Jährige in der fünften Runde als Erste gezogen. Der Draft ist ein gängiges Verfahren im US-amerikanischen Sport, bei dem Profimannschaften die besten College-Spieler des Landes auswählen dürfen.