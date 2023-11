Sportfreunde Stiller rocken die ausverkaufte Kultbox in Kempten

Sie können es noch: Nach fast zehn Jahren und Funkstille in der Band spielen die Sportis wieder in der Allgäu-Metropole - und sorgen für nostalgische Momente.

06.11.2023 | Stand: 12:11 Uhr

„Ich habe keine Angst, das wird schon gut gehen. Und wenn sie doch mal kommt, hol’ ich Ibrahimović .“ Als die Sportfreunde Stiller am Freitagabend in der Kultbox in Kempten die ersten Takte spielen, ist es, als wären sie nie weg gewesen. Als hätte es keine Pause gegeben, als hätten sie nicht nach ihrer letzten größeren Live-Tour im Jahr 2017 monatelang kaum ein Wort miteinander gesprochen. Die Stimmung ist ausgelassen. Einen Unterschied zu früher merkt man dann aber doch: Füllten die drei Musiker aus Bayern bei ihren Auftritten in Kempten in den Jahren 2004 und 2014 noch die Bigbox und lockten jeweils rund 8000 Besucherinnen und Besucher an, spielten sie jetzt in der restlos ausverkauften Kultbox vor „nur“ 1000 Zuschauern.

