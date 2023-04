Lohnt sich das Tanken in Österreich kurz vor den Osterferien?

In Deutschland und auch im Allgäu schwanken die Spritpreise auch heute zwischen dem Morgen und dem Abend. Lohnt es sich, zum Tanken nach Österreich zu fahren?

30.03.2023 | Stand: 11:18 Uhr

Die Entwicklung der Spritpreise ist auch im Allgäu zuzletzt gegensätzlich verlaufen: Benzin wird teurer, Diesel billiger. Das jedenfalls hat der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) als größter Verkehrsclub Europas mit Sitz in München, festgestellt.

Jetzt nahen die Osterferien: Am Wochenende geht es für viele Menschen in den Urlaub. Lohnt es sich, in Kempten, Füssen, Immenstadt, Memmingen oder Kaufbeuren zu tanken? Oder ist es nicht viel besser, zum Tanken nach Tirol in Österreich zu fahren?

Laut ADAC-Auswertung vom 28. März müssen Autofahrende für einen Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,769 Euro bezahlen. Das ist gegenüber der Vorwoche ein kräftiger Anstieg um 3,4 Cent. Diesel verbilligte sich um 0,6 Cent auf durchschnittlich 1,689 Euro je Liter. Grund für den Preisanstieg bei Benzin sind die gegenüber der Vorwoche höheren Rohölpreise.

Spritpreis aktuell so teuer wie zu Beginn es Krieges gegen die Ukraine

Die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel hat sich binnen Wochenfrist verdoppelt und beträgt mittlerweile acht Cent. Das ist laut ADAC die höchste Preisdifferenz zugunsten von Diesel seit Mai 2022. Rein steuerlich müsste ein Liter Diesel an der Zapfsäule etwa 20 Cent günstiger sein als ein Liter Super E10.

Insgesamt gesehen ist Tanken derzeit bei beiden Kraftstoffsorten in etwa so teuer wie zu Beginn des Ukraine-Krieges.

Was kostet der Sprit fürs Auto in Europa?

Super-Benzin wurde im März in Slowenien für durchschnittlich 1,38 Euro getankt. In Polen kostete der Liter 1,42 Euro und in Kroatien 1,46 Euro. Die Dänen zahlten für den Liter Super 1,94 Euro, die Franzosen 1,91 Euro.

Diesel war mit 1,47 Euro pro Liter in Polen am günstigsten. In Tschechien wurde 1,48 Euro aufgerufen, in Luxemburg 1,49 Euro. Die Schweiz und Schweden kratzten mit 1,99 Euro an der Zwei-Euro-Marke.

Der Sprit war im Allgäu oft (leicht) teurer als im Bundes- oder auch im Bayernschnitt. Woran das lag, erfahren Sie hier. Heute liegt der Durchschnittspreis in Bayern für einen Liter Diesel bei 1,73 Euro, der Liter Super E10 bei 1,78 Euro und der Liter Super E5 bei 1,84 Euro.

Tanken in Österreich - Lohnt sich die Fahrt zur Tankstelle über die Grenze?

Für einige Allgäuerinnen und Allgäuer ist die Fahrt zum Tanken über die nahegelegene Grenze zu Österreich in der Vergangenheit oft verlockend gewesen. Denn die Spritpreise in unserem Nachbarland waren häufig deutlich günstiger. So konnte einiges Geld gespart werden, trotz der etwas längeren Fahrt über die Grenze. Aber ist das noch immer so? Lohnt es sich zur Zeit immer noch, in Österreich zu tanken?

Ende November 2022 war das Benzin im Nachbarland Österreich etwa 20 Cent günstiger als im Allgäu, beim Liter Diesel trennten Vorarlberg und Allgäu nur wenige Cent. Es galt also: Wer nahe zur österreichischen Grenze wohnt und einen Benziner fährt, konnte beim Tanken an einer österreichischen Tankstelle Geld sparen. Für Dieselfahrer lohnte sich die Fahrt über die Grenze jedoch nicht.

Und wie sieht es kurz vor den Osterferien 2023 aus?

Diesel und Benzin sind in Tirol und in Vorarlberg klar günstiger als im Allgäu. Der Liter Diesel kostet mehr als 20 Cent weniger, der Liter Super sogar um die 30 Cent. Da würde sich eine Spritztour über die Grenze lohnen.

Geld sparen an der Tankstelle - Wann ist es am günstigsten zu Tanken?

Allerdings lässt sich auch anderweitig Geld beim Tanken sparen. Denn die Preise an den Tankstellen variieren im Tagesverlauf teils immens. Grundsätzlich ist es ratsam, den Tank des Autos erst in den Abendstunden zu füllen, rät der ADAC. Denn dann sind die Spritpreise meist deutlich niedriger als beispielsweise morgens.

Am günstigsten sind die Preise laut ADAC zwischen 20 und 22 Uhr. Aber auch der Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr ist meist preisgünstig. Nachts bleiben die Preise meist weitgehend konstant. Ab etwa fünf Uhr beginnt ein deutlicher Anstieg, der um etwa sieben Uhr den Höhepunkt erreicht.

Das sind die Spritpreise im Allgäu am Donnerstagvormittag, 30. März 2023

Kempten : Super E5: 1,81 Euro - 1,88 Euro Super E10: 1,75 Euro - 1,81 Euro Diesel: 1,70 Euro - 1,77 Euro

: Memmingen : Super E5: 1,79 Euro - 1,87 Euro Super E10: 1,73 Euro - 1,81 Euro Diesel: 1,66 Euro - 1,70 Euro

: Kaufbeuren : Super E5: 1,77 Euro - 1,81 Euro Super E10: 1,71 Euro - 1,75 Euro Diesel: 1,69 Euro - 1,72 Euro

: Lindau : Super E5: 1,80 Euro - 1,88 Euro Super E10: 1,72 Euro - 1,82 Euro Diesel: 1,65 Euro - 1,73 Euro

:

Quelle: clever-tanken.de

Das sind die Spritpreise in Tirol in Österreich am Donnerstagvormittag, 30. März 2023

Diesel: 1,53 Euro - 1,56 Euro

Super 95: 1,51 Euro - 1,54 Euro

Quelle: spritpreisrechner.at