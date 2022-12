Lohnt sich vor Weihnachten das Tanken in Österreich?

In Deutschland und auch im Allgäu sind die Spritpreise zuletzt den einen oder anderen Cent gefallen. Lohnt es sich, zum Tanken nach Österreich zu fahren?

20.12.2022 | Stand: 12:32 Uhr

Aufatmen bei Autofahrern: Das Tanken in Deutschland und auch im Allgäu ist seit einigen Wochen wieder günstiger geworden. Auch in der Vorwoche ist das Tanken in Deutschland im Schnitt um 7,6 Cent bei Super E10 und 5,9 Cent bei Diesel billiger geworden. Das meldet der ADAC.

Beim Benzinpreis habe sich damit – unterstützt durch einen stärkeren Euro – laut ADAC eine weitere Normalisierung ergeben. Nicht jedoch beim Dieselpreis. Ein Liter Diesel kostet aktuell im Schnitt 12,1 Cent mehr als ein Liter Super E10.

Ein ADAC-Vergleich der Tankkosten in den einzelnen Bundesländern zeigt: Berlin und das Saarland sind wie schon im November die beiden Bundesländer mit den niedrigsten Preisen für Benzin und Diesel. Am teuersten ist Tanken aktuell (Stand: 14. Dezember 2022) in Bremen und in Bayern.

Benzinpreis gesunken: Wann wird das Tanken wieder teurer?

Eine Prognose über die weitere Benzinpreis-Entwicklung möchte der ADAC nicht wagen. Das von der EU am 5. Dezember umgesetzte Embargo für russisches Öl sollte nach Ansicht des ADAC jedenfalls keine größeren Auswirkungen auf die Spritpreise in Deutschland haben.

Was gegen eine erneute Verteuerung spricht? Die im Rahmen der CO 2 -Abgabe ursprünglich vorgesehene Erhöhung bei Benzin und Dieselkraftstoff ab 1. Januar 2023 ist um ein Jahr verschoben.

Wer heute an den Tankstellen im Allgäu seinen Tank voll gemacht hat, musste ebenfalls nicht mehr so tief in die Tasche greifen, wie noch vor wenigen Wochen. Dennoch ist der Sprit im Allgäu meist (leicht) teurer als der Bundes- oder auch der Bayernschnitt. Woran das liegt, erfahren Sie hier.

Das sind die Spritpreise im Allgäu am Dienstagmittag, 20. Dezember 2022

Kempten : Super E5: 1,70 Euro - 1,71 Euro Super E10: 1,64 Euro - 1,65 Euro Diesel: 1,80 Euro - 1,82 Euro

: Memmingen : Super E5: 1,68 Euro - 1,71 Euro Super E10: 1,62 Euro - 1,65 Euro Diesel: 1,79 Euro - 1,81 Euro

: Kaufbeuren : Super E5: 1,72 Euro - 1,74 Euro Super E10: 1,67 Euro - 1,68 Euro Diesel: 1,77 Euro - 1,79 Euro

: Lindau : Super E5: 1,70 Euro - 1,72 Euro Super E10: 1,64 Euro - 1,66 Euro Diesel: 1,86 Euro - 1,88 Euro

Quelle: clever-tanken.de

Das sind die Spritpreise in Tirol in Österreich am Dienstagmittag, 20. Dezember 2022

Diesel: 1,63 Euro - 1,64 Euro

Super 95: 1,44 Euro - 1,47 Euro

Quelle: spritpreisrechner.at

Tanken in Österreich - Lohnt sich die Fahrt zur Tankstelle über die Grenze?

Für einige Allgäuerinnen und Allgäuer ist die Fahrt zum Tanken über die nahegelegene Grenze zu Österreich in der Vergangenheit oft verlockend gewesen. Denn die Spritpreise in unserem Nachbarland waren häufig deutlich günstiger. So konnte einiges Geld gespart werden, trotz der etwas längeren Fahrt über die Grenze. Aber ist das noch immer so? Lohnt es sich zur Zeit immer noch, in Österreich zu tanken?

Ende November war das Benzin im Nachbarland Österreich etwa 20 Cent günstiger als im Allgäu, beim Liter Diesel trennten Vorarlberg und Allgäu nur wenige Cent. Vor einem Monat galt also: Wer nahe zur österreichischen Grenze wohnt und einen Benziner fährt, kann beim Tanken an einer österreichischen Tankstelle Geld sparen. Für Dieselfahrer lohnt sich die Fahrt über die Grenze jedoch nicht.

Das hat sich in den vergangenen vier Wochen geändert: Jetzt ist auch der Diesel in Tirol im Schnitt fast 20 Cent günstiger als in Bayern (1,63 Euro pro Liter im Vergleich zu 1,80 Euro). Ein Liter Super im Allgäu kostet heute Mittag um die 1,70 Euro. In Vorarlberg kostet der Sprit im Schnitt 1,45 Euro und ist damit um 25 Cent günstiger. Wer beim Spritpreis sparen und dafür ein paar zusätzliche Kilometer abspulen möchte, kann das beim Nachbarn in Österreich tun.

Geld sparen an der Tankstelle - Wann ist es am günstigsten zu Tanken?

Allerdings lässt sich auch anderweitig Geld beim Tanken sparen. Denn die Preise an den Tankstellen variieren im Tagesverlauf teils immens. Grundsätzlich ist es ratsam, den Tank des Autos erst in den Abendstunden zu füllen, rät der ADAC. Denn dann sind die Spritpreise meist deutlich niedriger als beispielsweise morgens. Am günstigsten sind die Preise laut ADAC zwischen 20 und 22 Uhr. Aber auch der Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr ist meist preisgünstig. Nachts bleiben die Preise meist weitgehend konstant. Ab etwa fünf Uhr beginnt ein deutlicher Anstieg, der um etwa sieben Uhr den Höhepunkt erreicht.