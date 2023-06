Unterwegs mit Waschweib oder Nachtwächter: Besondere Stadtführungen im Allgäu

Historisch, kulinarisch, gruselig oder literarisch: In Allgäuer Städten werden zum Teil außergewöhnliche Stadtführungen angeboten. Wir stellen einige davon vor.

27.06.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Mit dem Nachtwächter durch Kaufbeuren, auf einen Spaziergang des Grauens durch Marktoberdorf oder doch lieber auf den Spuren von Kommissar Kluftinger durch Kempten? Viele Städte und Orte im Allgäu haben eine bewegte Vergangenheit und sind daher voll mit spannenden Geschichten. Diese werden oft im Rahmen von Stadtführungen erzählt und gezeigt.

Dass eine solche Stadtführung nicht einfach nur ein monotoner Vortrag über Sehenswürdigkeiten und Jahreszahlen sein muss, zeigt die große Auswahl an außergewöhnlichen Führungen in der Region. Egal, ob kulinarisch, historisch oder sogar gruselig: Diese Stadtführungen zeigen eine ganz andere Seite von Kempten, Memmingen, Kaufbeuren und Co. - und das nicht nur für Touristen. Wir haben außergewöhnliche Stadtführungen im Allgäu zusammengetragen.

Historische Kostümführungen in Kempten, Memmingen, Marktoberdorf und Wangen

Führung mit Theater(szenen) in Kempten

Desperate Housewives des 17. Jahrhunderts in Memmingen

Szenische Erlebnisführungen in Wangen

"Mit dem Waschweib Zenzi durchs dunkle Oberdorf": Mittelalterliche Führung durch Marktoberdorf

In Kempten wird über das Jahr verteilt an insgesamt fünf Freitagen eine Führung mit Theater(szenen) unter dem Namen "Ritter-Fürstabt-Hexe" angeboten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei eine Zeitreise in die Geschichte von Kempten erleben, die durch Schauspielszenen mit Rittern, Hexen und Fürsten zum Leben erweckt wird. Die Führung dauert etwa eindreiviertel Stunden und kostet 11 Euro (ab 15 Jahre) pro Person. Kinder von zehn bis vierzehn Jahren zahlen sieben Euro.

In Kempten werden Stadtführungen mit Theater(szenen) angeboten. Hier am Zumsteinhaus: Gabi Scheidl und Stephan Blind. Bild: Matthias Becker

Für eine Führung der besonderen Art verwandeln sich die beiden Memminger Stadtführerinnen Sabine Streck und Heidi Stölzle regelmäßig in die Desperate Housewives (verzweifelten Hausfrauen) des 17. Jahrhunderts. Bei dieser Kostümführung durch Memmingen erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Höhen und Tiefen aus dem Leben der Bewohner vor 350 Jahren. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden, ist zwischen September und April buchbar und kostet 12 Euro.

In die Geschichte von Wangen können Gäste bei den szenischen Erlebnisführungen in der Museumslandschaft Eselmühle eintauchen. Das aufwendige Erlebnisschauspiel erzählt die Geschichte wichtiger Wangener Persönlichkeiten, wie die von Maria Neff, der letzten Besitzerin der Eselmühle. Die Erlebnisführung findet zwischen April und September einmal monatlich statt und dauert eineinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet 16 Euro.

Eine Reise ins mittelalterliche Marktoberdorf bietet die Stadtführung "Mit dem Waschweib Zenzi durchs dunkle Oberdorf". Die Führung wird geleitet von Zenzi, die den Besucherinnen und Besuchern alles über ihr Leben im mittelalterlichen Oberdorf erzählt. Die Führung findet 2023 insgesamt an vier Freitagen statt, dauert zwischen eineinhalb und zwei Stunden und kostet 6,50 Euro (für Kinder vier Euro).

Kulinarische Stadtführungen in Lindenberg, Leutkirch und Mindelheim

Kulinarische Stadtführung in Lindenberg

Leutkircher Probierle-Tour

Mindelheimer Wirtshausgeschichte(n)

In Lindenberg findet von April bis Oktober an jedem dritten Freitag im Monat eine kulinarische Stadtführung statt. Dabei erwarten Besucherinnen und Besucher nicht nur interessante Geschichten rund um Lindenberg, sondern auch drei Gänge und ein Apéro in unterschiedlichen Lokalen. Wo genau die Reise hingeht, wird vorher nicht verraten. Die kulinarische Stadtführung kostet 55 Euro pro Person und dauert etwa dreieinhalb Stunden.

Ebenfalls kulinarisch geht es bei der Leutkircher Probierle-Tour zu. Hier erhalten Teilnehmende an mehreren Stationen während der Führung unter anderem Wurstspezialitäten, Allgäuer Käse und knusprige Seelen zum Probieren. Daneben erfahren sie bei einem gemütlichen Spaziergang alles über das Leutkircher "Wirtschaftsleben" und andere spannende Geschichten. Die Tour dauert etwa zwei Stunden und kostet für Erwachsene 20 Euro, Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen 10 Euro.

Eine andere Art der kulinarischen Stadtführung bieten die Mindelheimer Wirtshausgeschichte(n). Bei dieser Führung stehen Wirtshäuser und Brauereien im Fokus. Im Rahmen eines Spaziergangs durch die Altstadt erfahren Teilnehmende alles über die Mindelheimer Wirtshauskultur und wie sie sich im Laufe der Jahre verändert hat. Anschließend wird die letzte Brauerei der Stadt besucht, in der ein Experte über die Abläufe bei der Bierproduktion aufklärt. Zum Schluss gibt es noch eine Kostprobe. Die Führung dauert insgesamt zwei Stunden und kostet neun Euro pro Person.

Gruselige Stadtführungen zu später Stunde durch Memmingen, Kaufbeuren und Marktoberdorf

"Hexen, Henker und Hallodri": Nachtwächter-Führung durch Memmingen

Nachtwächter-Führung durch Kaufbeuren

"Spaziergang des Grauens" und Mordgeschichten mit der Blutroten Marie in Marktoberdorf

Einige Allgäuer Städte bieten abendliche Führungen mit einem mittelalterlichen Nachtwächter an. Dazu zählt zum Beispiel die Gruselführung mit Nachtwächter "Hexen, Henker und Hallodri" durch Memmingen. Bei diesem abendlichen Rundgang durch die Stadt liegt der Fokus auf Kriminalgeschichten aus der Memminger Vergangenheit - unter anderem wird auch ein Folterkeller besucht. Die Teilnahme kostet 10 Euro und dauert etwa zwei Stunden. Eine ähnliche Tour gibt es auch speziell für Kinder, bei der verschiedene Memminger Sagengestalten eine wichtige Rolle spielen.

Ein Nachtwächter führt auch in Kaufbeuren Besucherinnen und Besucher durch die Altstadt. Zwischen April und Oktober zeigt er Interessierten in der zweieinhalbstündigen Führung das abendliche Kaufbeuren. Wer dabei sein will, muss neun Euro bezahlen.

Für alle, die es besonders gruselig mögen, gibt es in Marktoberdorf den "Spaziergang des Grauens". Hier erleben Besucherinnen und Besucher die Schrecken des Mittelalters hautnah, von Scharfrichtern, Folter und Krankheiten bis Aberglaube, Krieg und Prostitution. Die Führung findet 2023 nur insgesamt fünf Mal statt und ist erst ab 16 Jahren erlaubt. Sie dauert etwa eineinhalb Stunden und kostet 8,50 Euro. Ebenfalls um Mord und Totschlag geht es in der Stadtführung "Mordgeschichten mit der Blutroten Marie" die ebenfalls erst ab 16 Jahren besucht werden kann. Dabei führt Stadtführerin Andrea Guggenmos als Blutrote Marie die Besucherinnen und Besucher durch die Jahrhunderte und erzählt Kriminalgeschichten. Die Teilnahme kostet 8,50 Euro.

Verkleidet als blutrote Marie führt Andrea Guggenmos ihr Publikum an die Schauplätze grausamer Ereignisse in Marktoberdorf. Bild: Luca Riedisser

Mehr außergewöhnliche Stadtführungen in Kempten, Mindelheim und Füssen

Auf den Spuren von Kommissar Kluftinger in Kempten

Stadtführung über den Dächern Mindelheims

Poesie der Romantik-Stadtführung durch Füssen

Kluftinger-Fans aufgepasst: In Kempten gibt es eine Stadtführung auf den Spuren des berühmten Kommissars aus den Allgäu-Krimis von Michael Kobr und Volker Klüpfel. Im Rahmen der Führung durch die Kemptener Innenstadt werden Schauplätze aus den Kluftinger-Krimis besucht und Textpassagen zitiert. Die Führung findet zwischen Mai und Oktober einmal pro Monat statt und dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnahme kostet sieben Euro (für Kinder von zehn bis vierzehn Jahren vier Euro).

Die Stadtführung "Hoch hinaus" über den Dächern von Mindelheim erlaubt Teilnehmenden, wie der Titel schon verrät, einen ganz neuen Blick auf die Stadt. Dabei geht es von Turm zu Turm, was die Tour zwar relativ anstrengend macht, dafür aber Ausblicke auf die Straßen und Häuser Mindelheims ermöglicht. Die Führung ist zwischen April und Oktober buchbar und kostet sechs Euro pro Person. Die Dauer beträgt etwa zwei Stunden.

In Füssen gibt es eine Stadtführung, bei der die Poesie der Romantik im Mittelpunkt steht. Teilnehmende können während der ungewöhnlichen Führung in die "Welt des Wunderbaren, Traumhaften und Unbewussten" eintauchen, wie es beim Veranstalter heißt. Mit Liedern, Gedichten und Lyrik kommt die Poesie der Romantik nicht zu kurz. Termine gibt es nur auf Anfrage, die romantische Stadtführung dauert etwa zwei Stunden, die Kosten pro Person variieren je nach Gruppengröße.

Für die meisten der genannten Führungen ist eine Anmeldung nötig. Manche finden regelmäßig statt, andere können gezielt für eine Gruppe gebucht werden. Informieren Sie sich dazu auf den Seiten der jeweiligen Touristenämter.

Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 27. Juni 2023