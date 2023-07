Aktuell kein Sommerferien-Wetter im Allgäu - neue Warnungen vor Gewitter

Im Allgäu bleibt es ungemütlich. Die aktuellen Gewitter-Warnungen des Deutschen Wetterdienstes sind erneuert - es ist weiter regnerisch.

29.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Auf die minimale Regenpause am Freitagnachtmittag folgten am Samstag wieder Unwetter und Gewitter. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Samstagnachmittag warnt der Wetterdienst wie folgt

Doch auch für den restlichen Samstag und den morgigen Sonntag erwarten Meteorologen nicht gerade Sommerferien-Wetter.

Kurzer Ausblick: Wie wird das Wetter zum Ferienstart im Allgäu und in Bayern?

Weite Teile Bayerns erwarten Wolken und Regenschauer, so der Deutsche Wetterdienst gegenüber der dpa. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 21 und 26 Grad. Die werden aber wohl eher in Niederbayern und Oberbayern erreicht werden. Im Allgäu bleibt es bei rund 23 Grad. Was Sie trotz der nicht ganz so berauschenden Wetter-Prognose am Wochenende unternehmen können, lesen Sie hier.

Am Sonntag soll es demnach vor allem im Süden Bayerns regnen, aber auch im Norden wird es voraussichtlich vereinzelt noch nass. Es werde insgesamt ein wenig kühler bei Höchstwerten bis zu 25 Grad. Im Allgäu pendeln sich die Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad ein. Für Sommerferien-Urlauber: Auch am Gardasee drohen weiter Gewitter.

Schnee im Allgäu am Mittwoch

Bereits am Mittwoch zogen teils heftige Unwetter über das Allgäu. Dabei fiel sogar Schnee - und das drei Tage vor den Sommerferien. Unsere Bilder vom Nebelhorn. (mit dpa)