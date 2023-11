Starker Auftritt: Altusrieder Florian Geißelmann spielt in ARD-Serie "Wer wir sind"

Florian Geißelmann (19) aus Altusried spielt in der ARD-Mini-Serie „Wer wir sind“. Darin geht es um junge Umweltaktivisten, die gegen die ältere Generation rebellieren.

15.11.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Was ist da los mit den Jungen? Immer radikaler machen sie aufmerksam auf die Umweltsünden der Älteren. Wie ticken sie, und ticken sie überhaupt? Es ist zum Haare raufen, sagen die Alten – und haben vergessen, dass sie auch mal so waren wie diese Jungen. Voller Träume, Wünsche, Hoffnungen, Visionen. Die neue ARD-Mini-Serie „Wer wir sind“ verhandelt den Generationenkonflikt auf emotional-packende Weise. Und mittendrin ist ein Allgäuer Jung-Schauspieler: Florian Geißelmann. Der Altusrieder spielt bravourös einen 16-Jährigen, der um die Liebe seiner durchgeknallten Mutter bettelt – und immer wieder enttäuscht wird – wie viele andere Junge in dieser Serie auch. An diesem Mittwoch, 15. November, sind die ersten drei Teile in der ARD zu sehen, am Freitag folgt das ebenfalls dreiteilige Finale. Die gesamte Serie ist aber auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.