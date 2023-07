Nach Starkregen krachte es auf der A7 und A980 drei Mal

Am Mittwoch setzte im Allgäu vielerorts starker Regen ein, auch Kempten und Memmingen waren betroffen. Viele waren zu schnell unterwegs. Es kam zu Unfällen.

13.07.2023 | Stand: 15:42 Uhr

Am Mittwoch ist es im bei Kempten und Memmingen auf der A7 und der A980 zu drei Unfällen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 24-Jährige am Morgen auf der A7 von Dietmannsried in Richtung Kempten. Starker Regen hatte eingesetzt, die Frau war zu schnell unterwegs. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Nachdem das Auto gegen die rechte Leitplanke gefahren war, schleuderte es bis auf die linke Fahrspur zurück. Die Polizei richtete für etwa eine Stunde einen einspurigen Fahrbereich ein.

Zwei Unfälle am Mittwochmorgen auf der A7 und der A980

Zur selben Zeit war eine 21-Jährige auf der A980 in Richtung des Autobahndreiecks Allgäu unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Waltenhofen verlor auch diese junge Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto, weil sie im Starkregen zu schnell gefahren war. Ihr Auto schleuderte in die rechte Leitplanke, bevor es auf der linken Spur zum Stehen kam. Den Unfallbereich sperrten Polizeibeamtinnen und -beamten für etwa eine halbe Stunde voll. Währenddessen barg ein Abschleppdienst den Unfallwagen und die Fahrbahn konnte gereinigt werden. Sowohl die 24-Jährige als auch die 21-Jährige verletzten sich bei den Unfällen leicht. Sie ließen sich in einem nahegelegenen Krankenhaus untersuchen. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich (Das könnte Sie interessieren: Nach tödlichem Unfall im Kürnacher Tal: Weiterhin kein Strecken-Ausbau geplant).

65-Jähriger bei Starkregen auf der A7 zu schnell unterwegs

Ein 65-Jähriger fuhr am Mittwochabend bei Starkregen auf der A7 in Richtung Würzburg. Auch dieser Fahrer hatte ein zu hohes Tempo und verlor auf Höhe Wolfertschwenden die Kontrolle über sein Auto. Gleich zwei Mal schleuderte es nach links gegen die mittlere Leitplanke, bevor die Fahrt endete. Ein hinter ihm fahrendes Auto fuhr über Fahrzeugteile vom Auto des 65-Jährigen. Dabei wurde ein Reifen des anderen Autos beschädigt.

Keiner der Fahrer verletzte sich, allerdings musste ein Abschleppwagen beide Autos abholen. Der Sachschaden liegt etwa bei 23.000 Euro, die Feuerwehr Bad Grönenbach sicherte die Unfallstelle ab. Gegen den 65-Jährigen läuft nun ein Bußgeldverfahren (Lesen Sie auch: Schreck bei Klassenfahrt: Bus mit Schülern kracht gegen Auto).

