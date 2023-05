Start-up-Szene: Noch immer gibt es einen Gender-Gap - aber wieso?

Weniger Frauen als Männer gründen Start-ups, obwohl sich die Geschlechter in ihrem Unternehmergeist nicht unterscheiden, sagen Studien. Eine Gründerin erzählt.

24.05.2023 | Stand: 05:45 Uhr

20 Prozent der gegründeten Start-ups im Jahr 2022 haben Frauen an ihrer Spitze. In 80 Prozent der Fälle waren es demnach Männer, die innovative Unternehmen starteten. Das geht aus dem Female Founder Report 2022 hervor, der die deutsche Start-up Szene untersucht hat. Zwar ist der Anteil der von Frauen gegründeten Start-ups seit 2015 angestiegen. Dass das aber noch lange nicht ausreiche, sondern möglichst eine gleichwertige Anzahl von Frauen und Männern Ziel sein müsse, heißt es unter anderem von der Bundesregierung. Der Bund unterstützt Frauen dabei in besonderem Maße: Es gibt eine eigene Förderlinie im Programm „Exist“ für sie. Doch warum gibt es noch immer diesen Unterschied?

