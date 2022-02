Schon heute drohen lange Staus im Allgäu - Das rät die Polizei Autofahrern

Kommen jetzt die Mega-Staus im Allgäu? Wo auf A7, A96 und B19 es mit Start der Faschingsferien 2022 voll werden dürfte und welche Tipps die Polizei hat.

25.02.2022 | Stand: 06:55 Uhr

Zum Start der Winterferien 2022 in Bayern rund um die Faschingstage rechnet die Polizei ab heute mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Region. Auf den Autobahnen und Straßen dürfte es voll werden - erfahrungsgemäß drohen gleich am ersten Ferienwochenende lange Staus in Richtung Süden.

Schon heute am Freitag könnte nach Schulende dichter Verkehr herrschen, die Höhepunkte der Verkehrswelle in Richtung Berge, Österreich, Italien und der Schweiz werden laut Prognosen am Samstag und Sonntag erwartet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen - womit die Polizei jetzt rechnet, und wie sich Autofahrer richtig vorbereiten können.

Wo kann es zum Wochenende Staus im Allgäu geben?

Die Polizei rechnet vor allem auf den überörtlichen Straßen der Region mit höherem Verkehrsaufkommen. Dazu zählen laut Polizeisprecher Holger Stabik vom Präsidium Schwaben Süd/West in Kempten

die A7,

die B19,

und "in gewissem Umfang" auch die A96.

Auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de nennt die Polizei zwei besonders kritische Stellen, an denen es in den kommenden Tagen Stau geben kann:

der Grenztunnel in Füssen auf der A7,

der B19-Abschnitt zwischen Sonthofen Oberstdorf

Wieso gibt es gerade jetzt wieder Stau im Allgäu?

Zum Start der Faschingsferien in Bayern machen sich viele Urlauber auf nach Süden. Sie treffen auf die üblichen Tagestouristen und den Skiausflugsverkehr in Richtung Berge. Viele fahren jetzt für ein paar Tage in den Skiurlaub in die Alpen. Besonders belastet sind die Straßen in der Region laut Polizei, "wenn starker Tagesausflugsverkehr mit dem Bettenwechsel in den touristischen Unterkünften zusammentrifft". In Richtung Süden dürfte es also am Samstag und Freitag eng werden, zu Ferienende dann entsprechend in die Gegenrichtung nach Norden.

Gewohntes Bild am Autobahnkreuz Memmingen: Kommende Woche dürften zum Ende der Faschingsferien die Blechlawinen dann in Richtung Norden rollen - mit Staus auf A7 und A96. Bild: Stefan Puchner, dpa (Archiv)

Hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf den Verkehr im Allgäu? Sind deshalb mehr oder weniger Autos in den kommenden Tagen unterwegs?

Inwieweit die Pandemie einen Einfluss auf das Ausflugs- und Urlaubsverhalten hat, kann die Polizei aktuell nicht einschätzen. Tendenziell rechne man zu den Winterferien 2022 mit "etwas reduziertem Verkehrsaufkommen" im Vergleich zu den Jahren vor Corona.

Müssen sich Autofahrer zum Start der Faschingsferien auf mehr Verkehrskontrollen im Allgäu einstellen?

Auf Nachfrage der Polizei heißt es: Nein. Man führe Verkehrsüberwachungen im Rahmen des normalen Dienstes durch. Für besondere Schwerpunktaktionen sei derzeit kein Anlass gegeben.

Stau vermeiden? Diese Tipps hat die Polizei für Allgäu-(Durch)-Reisende

Wenn es die Urlaubsplanung zulässt, sollte man die An- und Abreise am besten auf einen Werktag legen. Ansonsten gilt:

Stoßzeiten vermeiden

Problemstellen umfahren

Gelassenheit bewahren.

"Für alle, die keine oder wenig Möglichkeiten für die Änderung von Fahrtzeit oder -route haben, empfehlen wir: Gelassenheit!", sagt auch Polizeisprecher Stabik.

Zur Vorbereitung der Fahrt in den Urlaub rät er Autofahrern:

Planen Sie von vornherein mehr Zeit für die Fahrt ein, lassen Sie sich trotz des Verkehrs nicht stressen, rechnen Sie mit Staus und rüsten Sie sich vor der Fahrt aus:

Tanken Sie voll

Nehmen Sie sich extra Essen und Trinken mit

Legen Sie für Notfälle warme Decken ins Auto.

