Freiluft-Kino, Allgäuer Leckereien und ein Spielplatz auf 1.634 Metern: Das Staufner Haus liegt umgeben von wunderschöner Natur am Hochgrat. Die Lage des Hauses ist besonders - aber ebenso seine Bewohner. Denn die fünfköpfige Familie Zeman bewirtschaftet die Hütte und lebt in den Allgäuer Alpen. "Die Kinder haben den Jackpot geknackt", sagt Papa Lukas. Statten auch Sie den Allgäuer Hütten, die wir in der Serie vorstellen, einen Besuch ab und machen Sie ein Foto von Ihrer Wanderung, um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Es winken tolle Wanderpakete als Preise!