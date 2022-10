Sperrung während den Herbstferien: Wird der Fernpass jetzt zum Nadelöhr?

In den Herbstferien fahren viele Urlauber noch einmal in den Süden. Um Stau kommt man kaum herum. So sieht es auf dem Fernpass, der A7 und A96 im Allgäu aus.

28.10.2022 | Stand: 15:04 Uhr

Im Allgäu starten die Herbstferien und viele Familien ergreifen die Chance, noch ein Mal gen Süden zu fahren, bevor es richtig kalt wird. Besonders auf der Fernpass-Route nach Tirol (B179) ist daher mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. "In den Ferien wird es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Stau geben. Das ist immer so", sagt Herbert Jankovich vom Bezirkspolizeikommando Reutte. Er rechnet mit einer Wartezeit von einer Stunde zu den Hauptstoßzeiten - besonders vormittags. Eine Großbaustelle bei Nassereith verschärfe sich die Situation noch.

Baustelle auf der Fernpassstraße im Bereich Nassereith

Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an einer einsturzgefährdeten Mauer laufen auf der Fernpassstraße im Bereich Nassereith Sanierungsarbeiten. Unter der Woche ist die Fahrbahn an dieser Stelle nur einspurig passierbar, am Wochenende sind beide Spuren offen. Allerdings gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen und überwiegend zähen Verkehr.

Laut Jankovich ist die Lage außerdem stark wetterabhängig. Bei gutem Wetter bestehe reger Tagesverkehr und höheres Stauaufkommen, da auch die Einheimischen Ausflüge unternehmen. "Das ist nicht zu unterschätzen."

Umfahrungsmöglichkeiten um den Fernpass

Auch im Allgäu, am Autobahnkreuz Memmingen, steht bereits ein Schild mit einer Umleitungsempfehlung über die A96 in Richtung Lindau. Ob sich diese Alternative lohnt, oder nur einen Umweg bedeutet, sei allerdings vom Reiseziel abhängig, sagt Dominic Geißler, Polizeihauptkommissar des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Das Hantenjoch ist eine bekannte Alternative zum Fernpass. "Allerdings würde ich diese Strecke nicht mit einem Wohnwagen oder Anhänger fahren", betont Geißler. Außerdem komme es auch dort häufig zum Stau und sei deshalb nicht in jedem Fall zeitsparend. Weitere Umleitungen verlaufen über die Inntal-Autobahn (A12), Berchtesgaden oder Kitzbühl.

Hier drohen in den Herbstferien Staus im Allgäu

Auch vor Ort im Allgäu ist während der Ferien mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Polizei weiß, wo sich in der Region Stau-Brennpunkte befinden - besonders zu Ferienstart und -ende sowie an langen Wochenenden.

Am Grenztunnel in Füssen

Auf dem B19-Abschnitt zwischen Sonthofen und Oberstdorf.

Bei Stau am Grenztunnel in Füssen hat das meist auch Auswirkungen auf die Umgebung: Viele Autofahrer nutzen dann etwa die Straße von Nesselwang und Pfronten nach Vils als Ausweichstrecke.

"Die meisten Urlauberinnen und Urlauber fahren in die Alpen, in südliche Länder oder zur Küste", weiß man beim ADAC. Reisende, die sich auf den Weg in Richtung Gardasee, Südtirol, Österreich oder die Schweiz machen, treffen auf den Straßen zusammen mit Ausflüglern, die das schöne Herbstwetter am Wochenende für einen Trip Richtung Berge nutzen wollen. Auf der A7 Richtung Tirol, der A96 in Richtung Lindau und auf der B19 nach Oberstdorf könnte es demnach auch etwas voller werden.

Stau im Allgäu: So können sich Verkehrsteilnehmer vorbereiten

Um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, rät man bei der Allgäuer Polizei allen Autofahrern:

vor der Fahrt volltanken

ausreichend Proviant auf die Fahrt mitnehmen

Jacken und warme Decken im Auto dabei haben

Wenn es die Urlaubsplanung zulässt, sollte man An- und Abreise am besten auf einen Werktag legen und Stoßzeiten vermeiden, heißt es bei der Polizei.

