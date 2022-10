Steigende Energiekosten: Privatschulen im Allgäu befürchten Schließungen

An der Maria-Ward-Schule in Kempten hat jede Klasse Umweltbeauftragte aus den Reihen der Schülerinnen. Sie kümmern sich um den Luftreiniger in ihrer Klasse und achten darauf, dass nach dem Unterricht zum Beispiel Licht und Beamer ausgeschaltet sind. So soll Strom gespart werden und ein Umweltbewusstsein bei den Schülerinnen entstehen.