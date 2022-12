Fünf Sternsinger aus Kempten treffen den Papst

Fünf Sternsinger aus der Pfarrei St. Lorenz feiern den Neujahrsgottesdienst im Vatikan. Dort sehen sie Papst Franziskus ganz aus der Nähe.

14.12.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Fünf Sternsingerinnen und Sternsinger aus der Kemptener Stadtpfarrei St. Lorenz werden zusammen mit Papst Franziskus im Vatikan den Neujahrsgottesdienst feiern – stellvertretend für alle Sternsinger in Deutschland. Pfarrer Thomas Rauch sagt: „Für unsere Pfarrei ist das eine besondere Ehre. Und die Kinder können hautnah spüren, was Weltkirche bedeutet.“ Auch ein Treffen mit der Päpstlichen Schweizergarde steht auf dem Plan – dafür haben sich die Fünf eine besondere Überraschung einfallen lassen.

Kinder werden im Petersdom ganz vorne sitzen

Ganz vorne im Petersdom werden die Kemptener Sternsinger während der Messe am 1. Januar Platz nehmen. Tia Maria Brāteanu und Emanuel Bienefeld, beide 13 Jahre alt, werden die Gaben zum Papst an den Altar bringen. „So hautnah werden wir ihn wohl nie wieder sehen“, sagt Emanuel Bienefeld. Die Aufgabe sei auch mit Aufregung verbunden, aber sie versuchten, die Sache ganz ruhig anzugehen. Schließlich hätten die beiden als Ministranten in St. Lorenz schon viele Male geübt.

Der Petersdom in Rom. Hier werden fünf Sternsinger aus Kempten den Papst von ganz Nahem sehen. Bild: Mauro Scrobogna

Sternsinger aus ganz Europa versammelt

Mit ihren Familien werden die fünf Kinder insgesamt sieben Tage in Rom verbringen. Auch Bischof Dr. Bertram Meier wird vor Ort sein. Sebastian Ulbrich vom Kindermissionswerk, der die Reise organisiert und begleitet, sagt: „Am Ende sollen es für die Kinder die schönsten Tage ihres Lebens gewesen sein.“

Dazu gehört auch ein Rundgang vorbei an Sehenswürdigkeiten, im Mittelpunkt stehe aber das Engagement von Kindern für Kinder. Die Kemptener Gruppe wird im Vatikan auf Sternsinger aus ganz Europa treffen. „Gemeinsam machen sie auf Probleme von Kindern in aller Welt aufmerksam. Vor allem von denen, die in Not sind“, erläutert Ulbrich.

"Es macht Freude, dass wir mit dem gesammelten Geld etwas Gutes tun"

Schon allein wegen dieses Gedankens hält Stadtpfarrer Rauch die Sternsinger-Aktion für besonders wertvoll. Nach ihrer Reise werden auch Tia Maria Brāteanu sowie die vier Geschwister Miriam (7), Josias (10), Emanuel sowie Elias Bienefeld (16) die Buchstaben C, M und B über Kemptener Haustüren schreiben – was übersetzt aus dem lateinischen „Christus segne dieses Haus“ bedeutet. „Das macht schon Spaß. Aber es macht auch Freude, dass wir mit dem gesammelten Geld etwas Gutes tun“, sagt Emanuel Bienefeld.

Auch zur Schweizergarde bringen die Kinder den Segen

Segen und Freude bringen die fünf Sternsinger nicht nur zu den Kemptenern und zum Papst, sondern auch zur Schweizergarde. Dem päpstlichen Militärkorps wird die Kemptener Gruppe Musikstücke vortragen. Elias Bienefeld packt dafür seine Posaune ein. Er sagt: „Ich spiele in der Bigband meiner Schule. Es wird im Vatikan sicher anders als sonst.“

Die Reise der Kemptener bildet schon jetzt den Auftakt für das kommende Jahr, wenn im Dezember Sternsingergruppen aus ganz Deutschland aus St. Lorenz entsendet werden.