Der Landkreis Ostallgäu und die Stadt Füssen wollen das Kulturprogramm im Festspielhaus Füssen bezuschussen. Richtig so! Ein Kommentar.

06.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Noch stehen die Förderzusagen von Bezirk und Land aus. Dennoch gibt es guten Grund zur Annahme, dass das Festspielhaus in Füssen eine satte Kulturförderung von 900 000 Euro aus verschiedenen Töpfen erhalten wird, die das jährliche Defizit auszugleichen hilft. Mehr noch: Erstmals in der nun 21-jährigen Geschichte des ebenso grandiosen wie gebeutelten Theater-Juwels am Forggensee könnte seine Zukunft dauerhaft gesichert sein.