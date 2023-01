Alle wollen ein Rind von ihm: So lebt der Allgäuer Rekordstier "Senator" heute

Zum Rekordpreis von 159.000 Euro wurde Fleckvieh-Stier „Senator“ vor über einem Jahr vom Allgäu nach Nordschwaben verkauft. Wie es dem Koloss dort geht.

Er hat sich bestens eingelebt in seiner neuen Männer-WG. Der Allgäuer Rekord-Stier „Senator“ lebt mit 80 weiteren Bullen seit über einem Jahr auf dem Gelände des Besamungsvereins Nordschwaben in Höchstädt (Landkreis Dillingen). „Ausgeglichen, vital und lebhaft“: Mit diesen Worten beschreibt Geschäftsführer Dr. Frank Bosselmann den mittlerweile zwei Jahren alten und 800 Kilo schweren Fleckvieh-Koloss, der am liebsten Maissilage, Heu und Stroh frisst. „Er ist ein sympathischer Halbstarker, der zum Glück nicht weiß, was er wert ist.“

Zum Rekordpreise von 159.000 Euro kaufte der Besamungsvereins mit 30 Mitarbeitern Superbullen Senator im Oktober 2021 von Züchter Michael Eberle in Rudratshofen ( Ostallgäu). So viel Geld wurde noch nie für einen Allgäuer Stier gezahlt. Mehr noch: Bis heute gilt er als zweitteuerster Fleckviehstier in Europa. Doch weshalb griffen die Höchstädter derart tief in die Tasche?

Eine Rolle spielte dabei eine genomische Analyse, in der das erbliche Potenzial des Tieres als herausragend bewertet wurde. Dazu kam das Wissen um seine Eltern.

Vater „Sisyphus“, der im Januar acht Jahre alt wird und ebenfalls in Höchstädt im Stall steht, ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Laut Bosselmann hat er etwa 80.000 Nachkommen in verschiedensten Ländern wie Neuseeland, Peru, England, Ukraine oder Italien. Hintergrund: Bei begehrten Stieren wie ihm kaufen nicht nur deutsche Zuchtstationen oder Landwirte Sperma-Portionen, sondern auch internationale Exportgesellschaften. Vor Ort werden die Kühe dann besamt.

Mutter „Alma“ und Großmutter „Anna“ geben pro Jahr jeweils knapp 11.000 Liter Milch und gelten unter Züchtern auch in Bezug auf Verhalten, Fruchtbarkeit oder Klauengesundheit als Vorzeigekühe. „Den Stammbaum analysieren wir sehr genau, ehe wir eine Entscheidung treffen. Bei Senator hat das komplette Paket gestimmt“, sagt Bosselmann. Er geht fest davon überzeugt, dass die Rechnung aufgeht.

Schon jetzt seien 26.000 Sperma-Portionen von „Senator“ verkauft worden. Eine Portion koste 18,50 Euro. Wer ein sogenanntes „weiblich gesextes Sperma“ kauft, muss mehr zahlen. Er erhält dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein weibliches Kalb, was sich speziell Milchbauern wünschen. „Senators Töchter werden mittelrahmig, gut bemuskelt und mit fehlerfreien Fundamenten ausgestattet sein“, lautet die Prognose des Besamungsvereins.

Für Außenstehende mag das Besamungsgeschäft so kurios oder befremdlich wirken wie die Tatsache, dass eine Kuh vier Mägen hat. In der Landwirtschaft ist die künstliche Befruchtung heute jedoch Standard, wie das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft mitteilt. Eine natürliche Paarung, bei der ein Stier bei einer Kuh aufspringt, kommt auf den meisten Höfen selten bis gar nicht vor. Laut einer Studie des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau FiBL und der Uni Witzenhausen werden auch auf Bio-Betrieben heute rund 80 bis 90 Prozent der Milchkühe künstlich besamt. Tierärzte oder Besamungstechniker kommen dann auf den Hof und sorgen dafür, dass das Sperma fachgerecht auf die Kuh übertragen wird.

Ein Bulle wie Senator bespringt statt einem weiblichen Rind übrigens eine Kuh-Attrappe. Zwei Mal pro Woche „liefert“ der Allgäuer Superbulle und erfülle damit alle Erwartungen, erzählt Frank Bosselmann. Das Sperma wird verdünnt, portioniert und anschließend meist in flüssigem Stickstoff tiefgefroren. Auch aus dem Allgäu gab es bereits Käufe, beispielsweise von der Zuchtstation Memmingen. Seine Nachkommen werden also unter anderem auch in der Region aufwachsen.