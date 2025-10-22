Stille Tage im November 2025: Wann ist Tanzverbot in Bayern?

Stille Tage im November in Bayern - auch 2025 gibt es im dunklen Herbstmonat gleich mehrere Tage mit einem offiziellen Tanzverbot. Auch fröhliche Feiern und laute Musik sind an diesen Tagen im Freistaat strikt untersagt. Wann sind im November stille Tage, wann ist Tanzverbot? Hier alle Infos.

November 2025: Das sind stille Tage mit Tanzverbot in Bayern

Allerheiligen: Samstag, 1. November 2024

Volkstrauertag: Sonntag, 16. November 2024

Buß- und Bettag : Mittwoch, 19. November 2024

Totensonntag: Sonntag, 23. November 2024

Allerseelen Anfang November ist im Gegensatz zu Allerheiligen kein stiller Tag.

Tanzverbot und Musik: Welche Regeln gelten für stille Tage in Bayern?

Wann genau stille Tage mit Tanzverbot in Bayern sind, ist im bayerischen Feiertagsgesetz festgelegt, ebenso die genauen Regeln. Das Gesetz besagt konkret,

dass an stillen Tagen öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt sind, "wenn der diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt ist"

Sportveranstaltungen sind an stillen Tagen erlaubt, Ausnahme sind Karfreitag und Buß- und Bettag.

Am Karfreitag ist außerdem Musik in Lokalen grundsätzlich verboten.

Das Tanzverbot ist im bayerischen Feiertagsgesetz nicht explizit erwähnt, ergibt sich aber daraus, dass der vorgeschriebene ernste Charakter und Tanzen nur schwer miteinander vereinbar sind.

Stille Tage im November 2025 in Bayern: Welche Strafen drohen bei lauter Musik, Partys oder Tanz?

Auch das ist im Feiertagsgesetz geregelt. Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeiten und können mit Geldbußen bis zu zehntausend Euro belegt werden.

Halloween: Ist am 31.10.2025 Tanzverbot in Bayern?

Ein ganz konkretes Beispiel für die Auswirkungen des Tanzverbots in Bayern ist Halloween am 31. Oktober. An diesem Abend - 2025 fällt Halloween auf einen Freitag - darf noch fröhlich gefeiert werden. Allerheiligen am Samstag ist dann ein stiller Tag, das Tanzverbot tritt am frühen Morgen um 2 Uhr in Kraft. Heißt: Halloween-Partys müssen am Samstagmorgen um 2 Uhr beendet werden.

Zuletzt hatte der Landtag 2013 einen Gesetzentwurf der damaligen CSU/FDP-Staatsregierung beschlossen und das Tanzverbot zumindest an einigen stillen Tagen gelockert. In den Nächten davor darf in Clubs und Gaststätten seither bis 2 Uhr morgens getanzt werden und nicht mehr nur bis Mitternacht. Ausgenommen sind Karfreitag, Karsamstag (da beginnt die Schutzzeit um Mitternacht) und Heiligabend, wo das Tanzverbot bereits ab 4 Uhr gilt.