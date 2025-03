Straftäter am Flughafen Memmingen entlarvt – Gefälschte Papiere und illegaler Aufenthalt aufgedeckt

Am vergangenen Samstag hat die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen zwei Männer erwischt, die mit gefälschten Dokumenten nach Deutschland gereist waren. Ein 45-jähriger Mann legte bei der Kontrolle einen gültigen Reisepass vor, der jedoch gefälschte Ein- und Ausreisestempel enthielt. Damit wollte er verschleiern, wie lange er sich ohne Visum im Schengenraum aufgehalten hatte.

Gefälschte Dokumente entlarvt: Zwei Männer treten die Heimreise an

Außerdem zeigte ein 32-jähriger ein gefälschtes Rückflugticket vor, um seine Aufenthaltsdauer zu belegen. Gegen beide Männer läuft ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, die Einreise nach Deutschland blieb ihnen untersagt und sie mussten umgehend in ihre Heimatländer zurückkehren.

Flughafen Memmingen: 26-Jähriger erneut bei Einreise erwischt

Tags darauf haben die Beamten des Allgäu Airports einen 26-Jährigen bei der Einreise aus Tirana erwischt, der letztes Jahr unerlaubt in Deutschland gearbeitet hatte. Laut der Grenzpolizei Memmingen verfügte der Mann weder über ein Visum noch über eine Arbeitserlaubnis.

Nun kam der 26-Jährige erneut nach Deutschland, um unerlaubt zu arbeiten, jedoch verweigerte die Grenzpolizei die Einreise. Zusätzlich starteten die zugehörigen Beamten aufgrund der illegalen Arbeit ein Strafverfahren gegen den jungen Mann. Hierfür hinterlegte er eine Geldsumme im dreistelligen Bereich. Im Anschluss trat er den Heimflug an.

Am Airport in Memmingerberg gilt aktuell noch bis Ende des Monats der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Flughafen bei Memmingen über 3,2 Millionen Passagiere.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de