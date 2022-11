Warnstreiks der IG Metall gehen in die nächste Runde - heute bei Grob, Rohde & Schwarz und Christ

Die Tarifverhandlungen der IG Metall sind noch nicht beendet. Deshalb streiken die Beschäftigten auch in dieser Woche wieder in einigen Firmen - auch im Allgäu.

15.11.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Nachdem bereits in der vergangenen Woche im Allgäu Warnstreiks der IG Metall stattfanden, geht es in dieser Woche in die nächste Runde. Heute wollen die Beschäftigten der Firmen Grob ( Mindelheim), Rohde & Schwarz und Christ (beide Memmingen) ihre Arbeit niederlegen, um für bessere Löhne zu kämpfen.

Sowohl bei der Firma Grob in Mindelheim als auch bei den Firmen Rohde & Schwarz und Christ in Memmingen wird es einen Demonstrationszug und eine Kundgebung um das Werk geben. Los geht es in Mindelheim um 10 Uhr. Die Kundgebung in Memmingen startet am Dienstag um 13 Uhr vor dem Werk von Rohde & Schwarz. Vorher, ab etwa 12.30 Uhr macht sich die Belegschaft der Firma Christ in einem Demonstrationszug auf zum Rohde & Schwarz Werk.

Tarifstreit der Metaller in Bayern: Massive Streikwell ab Dienstag

Bereits seit über zwei Wochen zieht sich die Streikwelle der IG Metall. Ab Dienstag solle laut der Gewerkschaft eine massive zweite Streikwelle über die bayerische Metall- und Elektroindustrie rollen. Damit will die IG Metall den Druck in den derzeit laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten für die rund 855.000 Beschäftigten in Bayern. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. (mit dpa)