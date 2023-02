Streik heute auch in Allgäuer Krankenhäusern und Kitas?

Die Gewerkschaft Verdi kündigt schon ab dem heutigen Dienstag Warnstreiks in Kitas und Krankenhäusern an. Sind auch Einrichtungen im Allgäu betroffen?

14.02.2023 | Stand: 09:29 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi will mit Warnstreiks in Kitas und Krankenhäusern in Bayern Druck aufbauen. Am Montag wurden die Warnstreiks angekündigt, bereits ab Dienstag sind die ersten Aktionen geplant.

In welchen Kitas und Kindergärten im Allgäu

Was fordert Verdi?

Ab wann finden Streiks statt?

Welche Auswirkungen haben die Streiks?

Streik auch in Allgäuer Kitas und Krankenhäusern?

Am Dienstag, 14. Februar, und am Mittwoch, 15. Februar, seien keine Warnstreiks in Allgäuer Kitas und Krankenhäusern geplant, sagt Verdi-Pressesprecher Hans Sterr am Dienstagvormittag. Für die Tage danach will Verdi noch keine Aussagen treffen. Die Infos zu möglichen Streiks erhalten Sie natürlich zeitnah auf allgaeuer-zeitung.de.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Gewerkschafts-Angehörigen - mindestens aber 500 Euro. Zwölf Monate sollen die Verhandlungen laufen, die zweite Verhandlungsrunde findet am 22. und 23. Februar in Potsdam statt. „Statt eines verhandlungsfähigen Angebots hatten die Arbeitgeber nur fadenscheinige Argumente und Absagen im Gepäck“, kritisiert der stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiter Sinan Öztürk.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände entgegnete, die Tariflöhne im öffentlichen Dienst seien in den letzten zehn Jahren stärker gestiegen als die Inflation.

Wann und wo will Verdi mit den Warnstreiks beginnen?

Bereits ab Dienstag, 14. Februar, sind die ersten Streik-Aktionen geplant, so Verdi in einer Mitteilung von Montag. Betroffen seien Stadtverwaltungen, Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter sowie Kitas und Krankenhäuser.

Welche Auswirkungen haben Streiks in Kitas?

Bereits im vergangenen Jahr haben Erzieherinnen und Erzieher kommunaler Kitas im Allgäu gestreikt. Zwar richteten Kindergärten und Kitas Not-Gruppen ein, dennoch mussten viele Eltern im Allgäu ihre Kinder zuhause betreuen. (mit dpa)