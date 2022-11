Liebherr in Lindenberg und Deckel Maho in Pfronten: Hier soll heute gestreikt werden

Die Warnstreiks der IG Metall gehen am Donnerstag weiter - auch im Allgäu: Heute bei Liebherr in Lindenberg und Deckel Maho in Pfronten. Das ist geplant.

17.11.2022 | Stand: 00:15 Uhr

Auch an diesem Donnerstag, 17. November 2022, ruft die IG Metall zu Warnstreiks auf. Auch das Allgäu ist von diesen Aktionen der Gewerkschaft betroffen. Und zwar am Vormittag diese beiden Unternehmen:

Deckel Maho in Pfronten ( Ostallgäu

( Liebherr Aerospace in Lindenberg (Landkreis Lindau

Beschäftigte von Liebherr Verzahntechnik in Kempten streiken für mehr Lohn

Am Mittwoch, 17. November 2022, legten etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Liebherr Verzahntechnik in Kempten ihre Arbeit nieder. Die Beschäftigten im Kemptener Werk setzen sich wie tausende Kollegen bundesweit in der Metall- und Elektroindustrie ein für ein Lohnplus von acht Prozent. „Das ist notwendig, das haben wir verdient – und das ist finanzierbar“, sagte Sebastian Hornung, Fachsekretär der IG Metall Allgäu.

Bilderstrecke

Streik bei Liebherr Verzahntechnik in Kempten

1 von 13 2 von 13 3 von 13 4 von 13 5 von 13 6 von 13 7 von 13 8 von 13 9 von 13 10 von 13 11 von 13 12 von 13 13 von 13 Die Beschäftigten bei Liebherr Verzahntechnik in Kempten streiken am Mittwoch, 16. November, um für bessere Löhne zu kämpfen. Bild: Matthias Becker Die Beschäftigten bei Liebherr Verzahntechnik in Kempten streiken am Mittwoch, 16. November, um für bessere Löhne zu kämpfen. Bild: Matthias Becker 1 von 13 Warnstreik IG Metall bei Liebherr in Kempten: Tarifverhandlungen, Tarif, Streik, Gewerkschaft ca 200 Teilnehmer, Streiker, Forderung 8 % mehr LOhn Bild: Matthias Becker Warnstreik IG Metall bei Liebherr in Kempten: Tarifverhandlungen, Tarif, Streik, Gewerkschaft ca 200 Teilnehmer, Streiker, Forderung 8 % mehr LOhn Bild: Matthias Becker

Die Arbeitgeber machten gute Gewinne, nicht zuletzt, weil sich die Beschäftigten in Pandemie-Zeiten solidarisch verhalten hätten. Sollte auch die fünfte Verhandlungsrunde an diesem Donnerstag ohne Abschluss bleiben, sollen die Streiks ausgedehnt werden.

Auch am Dienstag Warnstreiks in Bayern

Am Dienstag, 16. November 2022, hatten etwa 48.000 Beschäftigte aus 131 bayerischen Betrieben hatten laut IG Metall an Warnstreiks teilgenommen. Vor der Audi-Zentrale in Ingolstadt hätten 20.000 Beschäftigte aus der Region für deutlich höhere Löhne demonstriert. Großkundgebungen mit mehreren Tausend Metallern gab es auch bei BMW in München sowie in Nürnberg, Schweinfurt und Augsburg.

IG Metall droht mit Ausweitung der Warnstreikwelle

Bisher gab es in dem bundesweiten Tarifkonflikt vier ergebnislose Verhandlungsrunden. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben für zweieinhalb Jahre einmalig 3000 Euro netto sowie eine bislang nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.

In den vergangenen Tagen hatten sich allein in Bayern Zehntausende Metaller an den Warnstreiks beteiligt. Im Freistaat arbeiten rund 855.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie, bundesweit sind es fast vier Millionen.