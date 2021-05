Auch Allgäuer Politiker klagen darüber, dass die meisten Tourismus-Betriebe in der Region geschlossen bleiben müssen. Das fordern Landräte und Bürgermeister.

14.05.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Der Streit um Öffnungen im Tourismus geht weiter: Nach Touristikern (wir berichteten) klagen auch Allgäuer Politiker über „enorme Wettbewerbsnachteile“. Sie haben einen Brief geschrieben, der unter anderem an das bayerische Wirtschafts- und das Gesundheitsministerium ging. In der Region müssen die meisten Tourismus-Betriebe wegen zu hoher Corona-Zahlen weiter geschlossen bleiben. Der Kemptener Verein „Gastgeber mit Herz“ hat das Verwaltungsgericht eingeschaltet.