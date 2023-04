Streit um Wolfs-Abschüsse: Das sagen Naturschützer und Älpler zu Söders Plänen

Die Staatsregierung will den Abschuss von Wölfen erleichtern. Das sagen Bund Naturschutz und Alpwirtschaftlicher Verein zu den Plänen.

21.04.2023 | Stand: 13:11 Uhr

Der hitzige Streit um den Umgang mit Wölfen in Bayern erreicht einen neuen Siedepunkt. Die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), den Abschuss der Raubtiere noch im April zu erleichtern, wird vom Bund Naturschutz heftig kritisiert. „Ein erleichterter Abschuss würde das funktionierende Wolfsmanagement ins Chaos stürzen“, sagt BN-Fachmann Uwe Friedel auf Anfrage.

Den Plänen räumt er keine Chance ein: „Der strenge Schutz des Wolfes ist im Bundesnaturschutzgesetz festgelegt. Daran muss sich auch Bayern halten.“ Das Thema Wolf sei für die Staatsregierung lediglich ein „gefundenes Fressen“ im Wahlkampf. Ähnlich äußert sich der umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Träger: Söder ignoriere für eine schnelle Schlagzeile die rechtlichen Grundlagen, schließlich sei der Schutzstatus des Wolfes „europa- und bundesrechtlich geregelt.“

Begrüßt wird ein erleichterter Abschuss dagegen von Landwirten und dem Alpwirtschaftlichen Verein Allgäu (AVA), der 700 Alpen im Allgäu vertritt: „Wenn Wölfe in Bayern Rudel bilden, funktioniert der Herdenschutz nicht mehr. Ein Abschuss muss sofort möglich sein, wenn er ein Tier reißt“, sagt der scheidende AVA-Vorsitzende Franz Hage. Ob die Staatsregierung einen erleichterten Abschuss tatsächlich auf den Weg bringt? „Das glaube ich erst, wenn es so weit ist“, sagt Hage.

Abschuss von Wölfen: Unter diesen Bedingungen ist er in Bayern möglich

Rechtliche Hürden hatte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) eingeräumt. „Wir wollen rechtssichere Lösungen, damit die Jäger schneller zuschlagen können“, kündigte er an (wir berichteten). Juristisch bewege man sich aber „auf dünnem Eis.“ Die Bewertung von BN-Mann Friedel fällt drastischer aus: „Da ist kein Eis.“ Der Abschuss von Wölfen sei unter bestimmten Bedingungen bereits möglich.

Zum Beispiel, wenn ein Wolf zur Gefahr für Menschen werden könnte. Oder, wenn er Weidetiere reißt - obwohl der Bauer oder die Bäuerin die Herde eigens vor dem Raubtier geschützt hatte. Beispielsweise durch stark elektrisierte Zäune oder einen Herdenschutzhund. Der Abschuss sollte in so einem Fall dann auch aus BN-Sicht schnell erfolgen. „Doch so einen Fall hat es bislang in Bayern noch nicht gegeben“, sagt Friedel. Das zeige, dass der Herdenschutz funktioniere. Zu Wolfsrissen sei es bislang nur auf ungeschützten Weiden gekommen. Doch auch da sei die Zahl überschaubar: „Die allermeisten Risse in Bayern werden von Hunden verursacht.“

Zahlreiche Alpen im Freistaat wurden im Vorjahr von Fachleuten der Weideschutzkommission als „nicht zumutbar schützbar“ ausgewiesen. In solchen Gebieten kommt der Abschuss laut Aktionsplan der Staatsregierung bereits heute in Betracht, wenn der Wolf sich Nutztieren nähert oder sie gefährdet. „Doch für den Abschuss bräuchte es eine Genehmigung. Das dauert zu lange. Er muss in so einem Fall sofort möglich sein“, fordert Hage.