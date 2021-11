Strengere Corona-Kontrollen im Allgäu? Polizei geht eher von Stichproben aus

Söder kündigt eine Verschärfung der Corona-Kontrollen an. Noch ist unklar, wie die ablaufen sollen. Im Allgäu geht die Polizei eher von Stichproben aus.

10.11.2021 | Stand: 15:26 Uhr

Massiv verschärft werden die Kontrollen zur Einhaltung der neuen Corona-Regeln in Bayern. Das hat der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder (CSU), in der Pressekonferenz am Dienstag angekündigt. Die Polizisten sollen demnach Verstöße direkt vor Ort ahnden. Wie das im Allgäu gehandhabt werden soll, ist aber noch unklar.

Eine systematische, flächendeckende und engmaschige Kontrolle sei zwar möglich, sagte Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. „Aber das wird wahrscheinlich nicht so kommen.“ Seiner Einschätzung nach werde es eher stichprobenartige Kontrollen geben.

Die genauen Vorgaben vom Innenministerium zur Umsetzung der Kontrollen stünden noch aus. Daher ist auch noch nicht klar, welche Einrichtungen im Fokus der Kontrollen stehen sollen oder wann diese beginnen.

Polizisten können vor Ort Verwarngelder von fünf bis 55 Euro anordnen

Bereits jetzt können Polizisten laut Stabik Ordnungswidrigkeiten direkt vor Ort ahnden. Dabei handele es sich um ein Verwarngeld. Die Beträge liegen dabei zwischen fünf und 55 Euro. Verstöße gegen die Corona-Regeln kommen die Betroffenen in der Regel aber deutlich teurer zu stehen. Den Rahmen hierfür legt der Bußgeldkatalog fest. Weil es sich dabei folglich nicht um ein Verwarngeld handelt, zeigt die Polizei diese Fälle wie üblich bei der Kreisverwaltungsbehörde an. Wenn die Polizisten aber die Landratsämter oder die kreisfreien Städte entlasten sollen, müssten die Bußgelder im Katalog herabgestuft werden. „Das wird mit Sicherheit nicht passieren“, meint Stabik. (Lesen Sie auch: Söder fordert Corona-Notfallplan und partielle Impfpflicht)

Temporäre Schließungen kann die Kreisverwaltungsbehörde verhängen

Einrichtungen schließen könne die Polizei indes laut Stabik nur, um eine Gefahr abzuweisen. „Wenn die Beamten zum Beispiel in einem Lokal feststellen, dass deutlich mehr Personen anwesend sind als erlaubt, dann können sie das Lokal zu machen“, sagt der Sprecher. Im Vordergrund stehe dabei der Schutz vor Corona-Infektionen. Allerdings könne der Wirt am nächsten Tag bereits wieder öffnen, weil die Gefahr gebannt sei. Eine länger andauernde Schließung könne nur die Kreisverwaltungsbehörde anordnen.

Söder kündigt massive Kontrollen an - Polizeigewerkschaften sprechen von Stichproben

Die Polizeigewerkschaften sehen bei der Durchsetzung der Corona-Zutrittsregeln ebenfalls Schwierigkeiten. "Natürlich werden Polizei und Ordnungsbehörden notfalls die Regeln durchsetzen, die von der Politik auf demokratisch legitimierten Weg erlassen wurden", sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch. Es sei jedoch schwieriger zu kontrollieren, ob Menschen geimpft oder genesen (2G) beziehungsweise geimpft, genesen oder getestet (3G) seien, als beispielsweise Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren. "Häufig werden es auch nur Stichproben sein, die die Polizei machen kann", so Wendt. Tausende andere Polizistinnen und Polizisten würden dann andere Aufgaben weniger erfüllen können.

Kontrolle der Corona-Regeln in Bayern: Verantwortung liegt bei lokalen Behörden

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, verwies auf die Verantwortung der lokalen Behörden: "Für die Kontrollen sind zunächst einmal die Ordnungsämter, Gesundheitsämter und Gewerbeaufsichtsämter zuständig. Die Bürgermeister und Landräte stehen in der Verantwortung, die Maßnahmen auch durchzusetzen", so Malchow zum RND. Die Polizei werde aber Amtshilfe leisten und bei stichprobenartigen Kontrollen unterstützen.

