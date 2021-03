Strukturreform der Sparkasse Allgäu: "Ein emotionaler Aderlass"

Die Sparkasse Allgäu will interne Dienste in Kempten zusammenlegen. Das war absehbar - sagt unser Autor. Denn wie alle Banken, hat auch die Sparkasse Probleme.

17.03.2021 | Stand: 19:15 Uhr

Ausgerechnet die einstige Sparkasse Sonthofen-Immenstadt, die 2001 als wirtschaftliches Schwergewicht die Bankenehe mit Kempten und dem Ostallgäu eingegangen war, muss nun erneut Federn lassen. Sie gibt in zwei Stufen 91 Arbeitsplätze an den Hauptsitz Kempten ab, zudem ist die Sparkasse in der früheren Hauptstelle bald nur noch Mieter. Für alteingesessene Oberallgäuer dürfte das ein harter Schlag sein. Und auch manchen Marktoberdorfer wird der Weggang von 19 Sparkassen-Mitarbeitern aus dem Ostallgäu wurmen.