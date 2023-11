Student aus Kempten bekommt Kulturpreis

Für seine Abschlussarbeit wird Niclas Schwärzler, Student an der Hochschule Kempten, ausgezeichnet. Seine Arbeit könnte helfen, Werkzeugmaschinen zu verbessern.

14.11.2023 | Stand: 18:06 Uhr

Für seine Abschlussarbeit wird Niclas Schwärzler mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet. Er studierte Automatisierungstechnik und Robotik im Master an der Hochschule Kempten. In seiner Abschlussarbeit trägt er dazu bei, Werkzeugmaschinen, die per Computer gesteuert werden, zu verbessern. Die Industrie-Maschinen arbeiten mit unterschiedlichen Werkzeugen, die immer wieder gewechselt werden müssen.

Kulturpreis Bayern wird vom Bayernwerk und dem Bayerischen Kunstministerium verliehen

In seiner Masterarbeit beschäftigte Schwärzler sich deshalb mit Algorithmen, die die Werkzeuge im Magazin der Maschine automatisch sortieren und so die Wartezeiten verringern. „Ich war im ersten Moment über den Erhalt überrascht und habe mich gleichzeitig sehr gefreut“, sagte Schwärzler gegenüber dem Bayernwerk zu der Auszeichnung.

Der Kulturpreis existiert seit 1959, seit 2005 wird er vom Bayernwerk in enger Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kunstministerium verliehen. Die diesjährige Preisverleihung findet am Donnerstag, 16. November, statt und wird live per Stream ins Netz sowie im Regionalfernsehen übertragen.