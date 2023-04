Mit dem Baby in den Hörsaal: Viele Wege führen heute zum Studium

Wer heute studieren will, braucht nicht mehr zwingend das Abitur. Und auch ein fortgeschrittenes Alter ist kein Hindernis für die Einschreibung.

06.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Franziska Böhm ist 31 Jahre alt, hat zwei Kinder, ist gelernte Altenpflegerin und Physiotherapeutin und befindet sich aktuell in Elternzeit. So weit, so gut. Doch Böhm hat sich im vergangenen Jahr dazu entschlossen, ihre Elternzeit zu nutzen. Jetzt fährt sie je nach Stundenplan ein paar Mal die Woche nach Kempten in die Hochschule und setzt sich dort in den Hörsaal – ihr sechs Monate altes Baby nimmt sie einfach mit.

Studium mit Kind an der Hochschule Kempten

Böhm studiert seit Oktober 2022 berufsbegleitend Gerontologische Pflege & Therapie. Ein Abitur hat sie nicht – weil sie zu der Gruppe Studierender gehört, die genügend berufliche Erfahrung hat, braucht sie das auch nicht. Für die Hochschule seien diese Personen sehr interessant, sagt Dr. Benjamin Gilde von der Fakultät Soziales und Gesundheit. Denn sie bereicherten die Kurse durch ihre Praxis- und Lebenserfahrung. Zudem brächten sogenannte spätberufene Studierende häufig eine hohe Motivation mit, sagt Gilde. Zu dieser Gruppe zählt, wer sein Studium meist zwischen dem 25. und 45. Lebensjahr beginnt und nicht klassisch nach der Schule startet.

Franziska Böhm Franziska Böhm, Studentin an der Hochschule Kempten, Studiert mit Kind und ohne Abitur.

Was die Spätberufenen eint: Sie haben oft kein Abitur. Studieren können sie aber, weil sie wie Franziska Böhm entweder eine fachliche Ausbildung plus drei Jahre Berufserfahrung vorweisen können oder eine sogenannte Aufstiegsqualifikation erzielt haben. Dazu gehörten beispielsweise Meistertitel oder Fachqualifikationen, erläutert Gilde. Franziska Böhm sagt: Das Studium als zweifache Mutter zu meistern, „erfordert viel Struktur“. Ohne Unterstützung ihrer Eltern, der Schwiegereltern und ihres Mannes wäre es für sie nicht möglich. Zudem müsse sie „jede Minute sinnvoll nutzen“. Heißt: Schlafen die Kinder, wird gelernt oder der Haushalt erledigt.

Studienfach lebt vom Austausch zwischen den Studierenden

Online-Vorlesungen kamen für sie trotzdem nicht in Frage, sagt Böhm. Ihr Studienfach lebe vom Austausch der Studierenden. Die 31-Jährige erhofft sich von ihrer Hochschul-Ausbildung neue Perspektiven für ihren Beruf. Sie könnte sich vorstellen, künftig als Quartiersmanagerin in einer kleineren Gemeinde zu arbeiten, sagt Böhm. Berufliche Neuorientierung sei oft ein Grund für ein spätes Studium, sagt Gilde. Dazu komme die Chance auf eine persönliche Weiterentwicklung, manche Studierende erhofften sich Aufstiegschancen und besseres Gehalt.

Die Fakultät Soziales und Gesundheit informiert am Montag, 17. April, ab 18 Uhr über ihre Studiengänge und Möglichkeiten für Studieren ohne Abitur und Spätberufene. Zur Anmeldung und weiteren Infos geht es hier.