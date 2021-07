Sehnsucht nach dem Campus: Kemptener Studierende hoffen auf das Wintersemester

Im Oktober durften Erstsemester-Studierenden zur Einführungsveranstaltung noch in den Hörsaal. Seither waren Präsenz-Vorlesungen auf dem Campus in Kempten eine Rarität. Die Hoffnung von Studierenden und Lehrenden liegt auf dem kommenden Wintersemester – doch kann das wirklich in Präsenz stattfinden?