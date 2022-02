"Kein normaler Sturm": Doppeltes Sturmtief und Orkan rollen auf das Allgäu zu

Orkan Ylenia fegt diese Woche ab Donnerstag mit Sturmböen durch Deutschland. Der DWD hat Sturmwarnungen auch fürs Allgäu herausgegeben. Was kommt auf uns zu?

16.02.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst DWD hat eine Warnung vor Unwetter und Sturmböen für das Allgäu und Teile Bayerns und Deutschland vermeldet. Sturmtief "Xandra" und Orkantief "Ylenia" werden auch unsere Region bereits heute am Mittwoch treffen, richtig los gehen dürfte es in der Nacht zum Donnerstag.

Mittwoch, 16. Februar, 13.45 Uhr: Keine Spaziergänge im Wald

Spaziergänger sollten die Wälder im Allgäu in den nächsten Tagen lieber meiden, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Auch in den Bergen ist besondere Vorsicht geboten. Worauf Sie sich bis zum Wochenende dort einstellen müssen hier.

Mittwoch, 16. Februar, 13.30 Uhr: Nordrhein-Westfalen schließt morgen Schulen wegen Unwetterwarnung

Wegen Unwetterwarnungen für Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag landesweiter Unterrichtsausfall angeordnet worden. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. Familienminister Joachim Stamp appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.

Sturmwarnung des DWD - ab wann trifft der Orkan das Allgäu?

Laut Meteorologen erwartet das Allgäu heute und am Donnerstag kein "normaler Wintersturm", sondern eine regelrechte "Sturmserie". Bereits am Mittwoch beschert uns später am Tag Tief "Xandra" viel Wind mit Böen um die 70 Stundenkilometer. In den Bergen können schwere Sturmböen zwischen bis zu 95 km/h auftreten. Doch das ist erst der Anfang: In der Nacht zum Donnerstag zieht Orkantief "Ylenia" über West- und Mitteleuropa. Das "doppelte Sturmtief" lässt den Wind zu starken Orkanböen anwachsen, die auch das Allgäu treffen werden.

Wetter-Experten rechnen damit, dass die bisherigen Stürme dieses Winters in dieser Woche übertroffen werden. Im Alpenvorland sind Orkanböen mit über 110 Stundenkilometern möglich, auf den Berggipfeln sogar 120 Stundenkilometer. Auch in freien Lagen werden Böen von 90 bis 110 km/h erwartet.

Für die Allgäuer Städte und Landkreise gibt es Unwetterwarnungen des DWD:





Kreis Oberallgäu : Amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr.

Amtliche Warnung vor der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr. Kreis Ostallgäu : Amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr.

Amtliche Warnung vor der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr. Kreis Unterallgäu : Amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr.

Amtliche Warnung vor der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr. Kreis Lindau : Amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr.

Amtliche Warnung vor der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr. Kempten : Amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr.

Amtliche Warnung vor der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr. Kaufbeuren : Amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr.

Amtliche Warnung vor der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr. Memmingen : Amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Mittwoch, 22 Uhr. Im Anschluss Warnung vor schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4, zunächst bis Donnerstag, 15 Uhr.

