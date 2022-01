Sturm, Regen und Schnee: So wird das Wetter im Allgäu

In den nächsten Tagen bleibt das Wetter im Allgäu ungemütlich und wechselhaft. Die Polizei rät, auf vermeidbare Fahrten mit dem Auto zu verzichten.

31.01.2022 | Stand: 17:34 Uhr

Im Raum Oy-Mittelberg ( Oberallgäu) hat die Polizei am Montag vier Unfälle in nur einer Stunde verzeichnet, meist blieb es bei Blechschäden. So auch, als ein Fahrer auf der Autobahn seine Geschwindigkeit nicht dem Wetter anpasste, in die Mittelschutzplanke prallte, über die Fahrbahn schleuderte und auf dem Standstreifen zum Stehen kam. „Grund für die Unfälle war wohl lokal überfrierende Nässe“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. Auch ein Schulbus kam bei Blitzeis im Oberallgäu von der Fahrbahn ab.

Polizei: Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen

Die Beamten hatten sich am Montag auf eine Einsatzwelle vorbereitet, diese war bis zum Nachmittag allerdings ausgeblieben. „Wir stellen uns aber auf schwierige Straßenverhältnisse in den kommenden Tagen ein“, sagt Stabik. Von vermeidbaren Fahrten werde abgeraten. „Wir bitten die Bürger auch, mehr Zeit einzuplanen.“ Da sich die Beamten ebenfalls an die winterlichen Straßenverhältnisse anpassen müssen, könne es bei Einsätzen zu längeren Wartezeiten als üblich kommen. Doch was sagt der Wetterbericht für die kommenden Tage?

Bis zu einem halben Meter Neuschnee

Sturm, Schnee und Regen: Auch in den nächsten Tagen bleibt es im Allgäu ungemütlich und wechselhaft. Joachim Schug, Chefmeteorologe von Meteogroup, erwartet bis Mittwochabend in den Allgäuer Alpen über einen Meter Neuschnee. „Am Alpenrand werden bis 30 Zentimeter fallen, in Balderschwang im Oberallgäu etwa ein halber Meter.“ In den Bergen dürften sich somit die Schneeverhältnisse für Wintersportler deutlich verbessern. Schug: „Direkt am Bodensee bleibt es wohl grün.“ Eine Niederschlagspause soll es am Dienstag im Laufe des Tages geben, in der Nacht zum Mittwoch werde es aber wieder schneien.

Keine Kälteperiode in Sicht

Im Laufe des Mittwochs sollen die Niederschläge dann unterhalb von 1000 Metern in Regen übergehen. Der Donnerstag werde wieder freundlicher und nachmittags mit Sonne mild. Danach gehe es wechselhaft weiter, prognostiziert der Meteorologe. Richtiges Winterwette mit einer Kälteperiode sei auch längerfristig nicht in Sicht.

Die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen stieg im Laufe des Montags auf die Stufe drei (von fünf). Es sei mit einer weiteren Verschärfung zu rechnen, teilte der bayerische Lawinenwarndienst mit. Der starke Wind führt zu großen Triebschnee-Ansammlungen vor allem in Rinnen und Mulden. Wegen des Sturms mussten einige Bergbahnen in den Allgäuer Alpen am Montag vorübergehend den Betrieb einstellen.

