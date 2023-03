Süßigkeiten-Werbung für Kinder verbieten? So sind die Meinungen im Allgäu

Der Ernährungsminister will Marketing für Produkte, die „zu viel“ Zucker oder Fett enthalten, per Gesetz eindämmen. Die Meinungen darüber gehen auseinander.

27.03.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Schokoladen-Spots zwischen Trickfilmen, Chips-Reklame im Internet oder Softdrink-Werbung auf einem Plakat neben der Kita: An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und Salz soll nach Plänen von Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) per Gesetz eingedämmt werden. Mit Blick auf Unter-14-Jährige sollen dafür Werbeverbote in „allen für Kinder relevanten Medien“ kommen – und zwar nicht nur für reine Kindersendungen, sondern von 6 bis 23 Uhr. Özdemir ist der Ansicht, bisherige freiwillige Selbstverpflichtungen hätten versagt. Über den Vorschlag wird nicht nur in der Ampelkoalition heftig diskutiert, sondern auch im Allgäu:

