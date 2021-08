SV Lenzfried: Erfolg mit "bitterem Beigeschmack"

Dem SV Lenzfried gelingt der direkte Wiederaufstieg in die Kreisklasse. Trainer und Abteilungsleiter loben Zusammenhalt und Moral der Mannschaft.

Die bayerische Fußball-Saison 2019/2021 wurde nach langem Hin und Her vorzeitig abgebrochen. Auf- und Absteiger wurden anhand einer Quotienten-Regel ermittelt. Die Frage, ob diese Entscheidung fair war, ist für Sascha Kollofrath, Abteilungsleiter des SV Lenzfried, klar: „Wir sind völlig zu Recht Meister. Ich denke, wir hätten den Aufstieg so oder so geschafft.“ Eine etwas andere Meinung vertritt Dieter Weinert, Trainer der ersten Mannschaft: „Das Ganze hat schon einen bitteren Beigeschmack. Gerechtigkeit gibt es in diesem Fall leider nicht.“

Die Freude über den direkten Wiederaufstieg in die Kreisklasse ist im Kemptener Osten bei allen Beteiligten gedämpft ausgefallen. Einen echten Kampf um die Meisterschaft auf dem Rasen gab es nicht. Stattdessen wurde am Grünen Tisch entschieden. „Das hat die Freude schon sehr eingeschränkt“, sagt Kollofrath. Außerdem fiel auch die obligatorische Meisterfeier mit Mannschaft und Fans ins Wasser. Erst im Juli wurde sie im kleinen Kreis nachgeholt. Das habe aber wenig mit einem richtigen Fest zum Aufstieg zu tun gehabt, so Weinert.

Saison Die Hinrunde der Lenzfrieder war stark. Nach zwölf Spielen hatte der SVL 24 Punkte auf dem Konto und grüßte schon zur Halbzeit von der Tabellenspitze. Die Rückrunde zog sich, trotz Abbruch fünf Spieltage vor Ende, bis ins Frühjahr 2021. In den sieben Partien ließ das Team nichts mehr anbrennen. Mit sechs Siegen und einem Unentschieden blieb der SV an der Spitze der A-Klasse Allgäu 4. Wenn auch denkbar knapp: Nach 19 Spielen trennte den Meister nur ein Punkt vom Tabellenzweiten FC Altstädten, gegen den Lenzfried zweimal Unentschieden gespielt hatte.

Mannschaft Trainer und Abteilungsleiter nennen den breit gefächerten Kader als einen der Hauptgründe für den Erfolg in der A-Klasse. Ein weiterer wichtiger Faktor sei die großartige Moral der Spieler gewesen, sagt Kollofrath: „Die Mannschaft wollte gewinnen. Wir haben einige Spiele durch puren Willen gedreht.“ Einzelne Spieler hebt auch Trainer Weinert nicht hervor: „Die Verbundenheit im Team ist überragend. Wir sind eine große Familie.“ Für die Kreisklasse hat sich der SVL nochmal verstärkt. Mehrere Neuzugänge laufen ab sofort für Weinerts Team auf. „Qualitativ sind wir nun noch besser“, versichert der Coach.

Trainer Weinert wird beim Aufsteiger auch in der Kreisklasse den Ton angeben. Bereits seit einigen Jahren ist er für die Senioren zuständig und will auch in Zukunft an der Seitenlinie des Kreisklassisten stehen: „Lenzfried gefällt mir einfach. Wir passen gut zusammen.“

Vorbereitung Die Saison wurde erst im Mai 2021 offiziell abgebrochen. „Das war sehr belastend, zum einen für unsere Spieler, aber auch für die Trainer und den Vorstand“, sagt Kollofrath. „Wir haben uns von der Politik im Stich gelassen gefühlt. Auch nach der Saison hingen wir sieben Monate in der Luft“, sagt Weinert. Die Spieler hätten sich eigenverantwortlich fit gehalten. Lange Zeit habe Joggen das Training auf dem Platz ersetzt. Seit einigen Wochen allerdings werde in Lenzfried wieder in voller Mannschaftsstärke trainiert. In den ersten Testspielen habe sich aber bislang noch keine Stammelf herauskristallisiert, die zum Saisonstart auf dem Platz stehen wird. „Die Findungsphase dauert noch an“, sagt Weinert.

Ausblick Das ausgegebene Saisonziel ist klar: „Wir wollen die Klasse halten“, sind sich Abteilungsleiter und Trainer einig. Aber auch eine Platzierung im Mittelfeld der Liga sei im Bereich des Möglichen. Kollofrath: „Das traue ich dem Team durchaus zu. Die ersten Spiele werden zeigen, wo unsere Reise hingeht.“

