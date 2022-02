21-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Höfen - Zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Auto ist am Mittwochabend ein 21-Jähriger getötet worden.

04.02.2022 | Stand: 06:35 Uhr

Update, 4. Februar: Der tödliche Autounfall in Höfen bei Reutte, bei dem 21-Jähriger aus Österreich, ums Leben kam, hat im Grenzgebiet große Bestürzung ausgelöst. Die Polizei ermittelt derzeit weiter, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

+++ Hier lesen Sie die Ursprungsmeldung vom 3. Februar +++

Schwerer Verkehrsunfall im Außerfern: Ein Transporter und ein Auto sind am Mittwochabend (2. Februar) auf der Lechtalstraße bei Höfen in der Nähe von Reutte ( Tirol) aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert. Der Fahrer des Transporters starb bei dem Zusammenprall, wie die Polizei mitteilt.

Ein 21-Jähriger war demnach mit einem Transporter in Richtung Reutte unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve bei Höfen mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß.

Tödlicher Unfall bei Höfen: Unfallursache noch unklar

Der Transporter wurde durch die Wucht des Aufpralls zur Seite geschleudert, ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit geringer Geschwindigkeit in das Unfallfahrzeug.

Die Insassen des entgegenkommenden Autos - zwei Österreicher im Alter von 32 und 39 Jahren - wurden mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte und ins Krankenhaus Murnau (Oberbayern) gebracht.

Der 21-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Insassen des nachfogenden Autos blieben allesamt unverletzt.

Weitere Details zur Identität des verunglückten Jungen Mannes wurden von der Polizei zunächst nicht gemacht.

