Zwei Kaiser, eine Familie: Darum hat das Tänzelfest bei den Höhnes Tradition

Wie der Vater, so der Sohn: Bastian Höhne ist dieses Jahr Kaiser beim Tänzelfest, wie sein Vater vor einigen Jahren. Was der Familie am Tänzelfest gefällt.

13.07.2023 | Stand: 10:39 Uhr

Edle Stoffe mit goldenen Elementen bestickt, Echtpelz, Hüte, Federn, Umhänge: Traditionell taucht Familie Höhne im Sommer in die Tänzelfest-Welt ab. Schon seit Kindertagen sind Dr. Rochus Höhne und seine Schwester Dr. Ulrike Höhne-Wachter beim Umzug dabei, damals noch als Bürgerbub und Schwabenliesl. Später durfte Rochus Höhne dann auch Kaiser Maximilian I. verkörpern – ein Höhepunkt, den heuer auch sein Sohn, Bastian Höhne (17), erleben kann.

