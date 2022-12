Aufnahmestopps drohen: Tafeln im Allgäu kommen an ihre Grenzen

Der Andrang an den Allgäuer Tafeln nimmt deutlich zu. Gleiches gilt für die Wärmestube in Kempten. Gleichzeitig kommen weniger Lebensmittelspenden.

19.12.2022 | Stand: 07:49 Uhr

In der Wärmestube in Kempten ist es genau das: warm und gemütlich. Einige Menschen sitzen zusammen und plaudern, eine Frau strickt. Im Minutentakt geht die Tür auf, immer neue Gäste kommen herein – schließlich ist bald 12 Uhr, Mittagessenszeit. 1,50 Euro kostet eine warme Mahlzeit. Heute gibt es Hühnerfrikassee und ein Dessert. „Der Andrang nimmt deutlich zu“, sagt Mitarbeiter Jürgen Pape. Das gilt auch für andere Tafeln im Allgäu, die teils keine neuen Kunden mehr aufnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.