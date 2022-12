600 Gipfel und eine rekordverdächtige Artenvielfalt: Das sind die Allgäuer Berge

Am 11. Dezember ist Tag der Berge. Vieles macht die Allgäuer Berge zu einer Region die einzigartig in Deutschland ist – und zu einem touristischen Hotspot.

10.12.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Am 11. Dezember ist der Internationale Tag der Berge (International Mountain Day, IMD). Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) beschloss vor 20 Jahren, diesen Tag dauerhaft einzurichten. Sie hat angeregt, an diesem Tag Veranstaltungen auf allen Ebenen zu organisieren. So soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die besondere Bedeutung der Berggebiete für das Leben auf der Erde und ihre nachhaltige Entwicklung gelenkt werden. Ein Blick auf die Allgäuer Alpen anlässlich des Aktionstags:

