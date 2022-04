Das ist beim Tag der offenen Tür der Mediengruppe Allgäuer Zeitung am 7. Mai geboten

Am 7. Mai 2022 findet der Tag der offenen Tür der Mediengruppe Allgäuer Zeitung statt. Alle Infos zu Programm, Bands und Abo-Angeboten.

08.04.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Es wird Zeit. Zeit, endlich wieder draußen zu feiern und mit Menschen zusammenzukommen. Und es ist an der Zeit, dass die Allgäuer Zeitung ein frisches Design bekommt, das den Lesegewohnheiten unserer Leserinnen und Lesern von heute entspricht. Deshalb laden wir Sie zu unserem Tag der offenen Tür ein. Bei dem großen Familienfest im Allgäuer Medienzentrum an der Heisinger Straße in Kempten erwarten wir bis zu 10.000 Menschen. „Wir wollen mit allen Allgäuerinnen und Allgäuern ein unvergessliches Fest feiern“, sagt Geschäftsführer Rolf Grummel.

So abwechslungsreich wie die Mediengruppe Allgäuer Zeitung ist auch das Programm: Die Besucher können sich auf viel Spaß, Konzerte von Klassik über Pop bis Rock, Festzeltstimmung, eine 2.000 Quadratmeter große Spiel- und Spaßfläche, und zahlreiche Attraktionen freuen. Von 10 bis 16 Uhr wird auf drei Bühnen ein buntes Programm geboten. Die Redaktion wird erstmals das neue Zeitungsdesign vorstellen. Besucherinnen und Besucher erleben live, wie die erste Ausgabe der neuen Allgäuer Zeitung gedruckt wird. Ein Exemplar gibt es natürlich zum Mitnehmen.

Tag der offenen Tür der Mediengruppe Allgäuer Zeitung am 7. Mai

Wie wird eine Radiosendung gemacht? Wie sieht es in einem TV-Studio aus und wie entsteht eine Zeitung? All das können die Gäste auf dem Gelände des Medienzentrums erfahren und einen besonderen Blick hinter die Kulissen der Mediengruppe Allgäuer Zeitung werfen.

„Unsere Mediengruppe befindet sich in einem stetigen Wandel im Sinne unserer Leserinnen und Leser. Wir wollen die Menschen mitnehmen auf unsere Reise, ihnen zeigen, was wir tun, was wir besser machen wollen und sie teilhaben lassen,“ fasst Rolf Grummel zusammen. Ob Gespräche mit der Redaktion, Betriebsrundgänge zu Druckmaschinen, Versandanlagen, den Studios von RSA Radio, Radio Galaxy und allgäu.tv, der Besuch der Leserreisen-Messe oder der Job-Lounge – am Tag der offenen Tür wird jeder Besucher auf seine Kosten kommen.

Die neue Allgäuer Zeitung entdecken

Das Highlight am Tag der offenen Tür ist die Vorstellung der neuen Allgäuer Zeitung und ihrer Heimatausgaben durch unsere Redaktion um Redaktionsleiter Uli Hagemeier. Das neue Design, das ab Ende Juni erscheint, ist übersichtlicher und noch stärker an den Lesern orientiert. Das ist das Ergebnis aus einer umfassenden Befragung unter Abonnentinnen und Abonnenten sowie Werbekunden.

Lesen Sie auch

Festival Findet der Rockfrühling in Untrasried 2022 statt? Wann die Entscheidung fällt

Beim großen Familienfest haben Sie die Gelegenheit, das neue Design kennenzulernen. Wir drucken live eine Erstausgabe auf unserer zwölf Meter hohen und 28 Meter langen Druckmaschine, der sie bei einem Rundgang ganz nah kommen werden. Erleben Sie außerdem, wie überhaupt eine Nachricht entsteht und zu Ihnen nach Hause in den Briefkasten, auf das Smartphone oder das Tablet kommt.

Beim Tag der offenen Tür der Mediengruppe Allgäuer Zeitung am 7. Mai stellt die Redaktion das neue Zeitungsdesign vor. Außerdem wird live eine Erstausgabe auf der großen Druckmaschine gedruckt. Bild: Ralf Lienert

Musik, Unterhaltung und beste Stimmung

Auf drei Bühnen gibt es den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Programm, von Lesungen über Infovorträge bis hin zu erstklassiger Livemusik. Auf der Hauptbühne werden die Milchmösl Blos’n, The Night Live Band und Shark spielen. Auf der Klassikbühne erwartet die Besucher ein Streichquartett des vbw Festivalorchesters im Rahmen des „Festival der Nationen“. Auf der AZ-Aktionsfläche stellt die Redaktion die neue Zeitung vor, beantwortet Fragen zu aktuellen Themen und lädt Gäste zum Gespräch.

Auf der Genuss-Meile versorgt Sie Partyservice Rauch mit Schmankerl sowie Kaffee und Kuchen. Food-Trucks bieten weitere genussvolle Spezialitäten an. Für große und kleine Kinder gibt es einen Süßigkeiten-Stand, der keine Wünsche offenlässt. Genießen Sie außerdem frische Getränke vom Allgäuer Brauhaus mit Freunden und Familie.

Lust auf Urlaub bei der Leserreisen-Messe

Nach Corona ist die Sehnsucht auf Reisen groß. Mit Familie an den Strand oder mit Freunden eine Stadt entdecken? Auf der integrierten Leserreisen-Messe präsentieren sich unsere Reisepartner mit ihren Reisehighlights und zeigen Vorträge über die Traumziele und Reiseabenteuer, die es zu entdecken gilt.

Die Job-Lounge (Ausbildung/Jobs/Karriere)

Sie haben eine Vorstellung, was die Mediengruppe Allgäuer Zeitung als Arbeitgeber alles bietet? Nein? Dann besuchen Sie uns in der Job-Lounge. Wir erzählen Ihnen bei einem Kaffee und/oder Getränken, wie Sie mit einer Ausbildung den Einstieg in die berufliche Zukunft finden, welche spannenden Jobs wir aktuell anbieten oder wie Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriereplanung machen können. Der Wohlfühlfaktor in unserer Lounge steht auch für den Wohlfühlfaktor in der weiten Arbeitswelt der Mediengruppe.

Spiel und Spaß für die Kids

Was wäre ein Familienfest ohne einen großzügigen Spiel- und Spaßbereich. Auf 2000 Quadratmetern können sich Kinder jeden Alters voll und ganz austoben. Es warten eine Hüpfburg mit einer 7 m langen Riesenrutsche, eine Dschungel-Hüpfburg, Biathlon-Schnupperstationen und ein abenteuerliches Tigerentenrodeo auf unsere kleinen Allgäuerinnen und Allgäuer.

Experimentieren und Ausprobieren kann man sich an der Fotobox und im Umgang mit VR-Brillen. Das und mehr bietet der Spiel- und Spaßbereich, der von AOK, AÜW, Physiomed und dem Bayerischen Skiverband unterstützt wird. Und vielleicht schaut auch unsere Medienmaus Rudi vorbei. Viele Kinder und Eltern kennen Rudi vom Projekt “ZiK – Zeitung im Kindergarten“.

Von Geiger bis Feuerwehr: Unternehmen und Institutionen laden zum Mitmachen ein

Auf einem Tag der offenen Tür dürfen auch wichtige Institutionen und Unternehmen aus unserem Allgäu nicht fehlen. Die Feuerwehr führt regelmäßige Löschübungen durch, BRK und die Wasserwacht zeigen Rettungsaktionen und die Polizei informiert über ihre tägliche Arbeit. Außerdem können schwere Maschinen von Geiger erkundet und im Einsatz bestaunt werden.

The Night Live Band

„We come to Party“ ist das Motto dieser Band. Sie heizen einem großen Open Air genauso ein wie einem kleinen Clubpublikum. The Night Live Band spielt Popsongs verschiedener Generationen. Sie überraschen mit eigenen Arrangements und Interpretationen bekannter Songs und schaffen so eine gnadenlos positive Energie, die jedes Publikum beeindruckt. Um 12:30 Uhr rocken sie unsere Hauptbühne.

Milchmösl Blos’n

Festzeltstimmung kommt dieses Jahr mit den Milchmösl Blos’n auf. Zum „Frühschoppen“ haben wir die Werkskapelle Edelweiss geladen. Beginn ist um 10 Uhr auf der Hauptbühne.

Shark – Die Partyband

Ob auf dem Rockfrühling, bei Stadtfesten oder in Festzelten – Shark sind im Allgäu eine der Top-Bands für Open Airs und werden am Nachmittag auf der Hauptbühne ab 14:30 Uhr spielen.

Jugendorchester „Festival der Nationen“

Vier junge Musikerinnen und Musiker vom Jugendorchester des „Festival der Nationen“ sind zu Gast auf der Klassikbühne in unserer Versandanlage. Industrieromantik pur. Das Streichquartett wird einzigartige Haydn, Dvorak und Borodin Interpretationen spielen. Beginn ist 11:30 Uhr auf der Klassikbühne.

Abo-Angebote und ein großes Gewinnspiel

Neben attraktiven Abo-Angeboten feiern wir die neue Allgäuer Zeitung mit einem großen Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es eine Kreuzfahrt von Costa, ein E-Bike, Tickets für das Festspielhaus Füssen, Eintrittskarten für den Allgäuer Presseball, Gutscheine für Massagen, für das Fiume, Fitnesspackages und vieles mehr. Den Teilnahmecoupon finden Sie in der Allgäuer Zeitung und am Tag der offenen Tür an unseren Ständen. Viel Glück.

Das Programm für den Tag der offenen Tür bei der Mediengruppe Allgäuer Zeitung (Stand 8. April 2022)

Hauptbühne 10 bis 11.30 Uhr: Milchmösl Blos’n 12.30 bis 14 Uhr: The Night Live Band 14.30 bis 16 Uhr: Shark – Die Partyband

AZ-Bühne 10 bis 16 Uhr: Regelmäßige Vorstellung der neuen Allgäuer Zeitung 10 bis 16 Uhr: Interviewgäste, Diskussionen zu aktuellen Themen

Klassikbühne

10.30 Uhr bis 12.15 Uhr: Streichquartett des Jugendorchesters “ Festival der Nationen ”



Weitere Informationen folgen in den nächsten Wochen.