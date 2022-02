„Tanke schön, liebe Österreicher“

Tanktourismus: Viele Allgäuer und Ausflügler zieht es wegen der niedrigeren Spritpreise ins Nachbarland. Dort führte der Andrang zuletzt sogar zu Engpässen.

Diese Talfahrt sorgt für ein Stimmungshoch bei vielen deutschen Autofahrern: Wer die in einer Senke gelegene Tankstelle in Schattwald kurz hinter der deutsch-österreichischen Grenze ansteuert, freut sich über niedrige Spritpreise. 1,47 Euro kostete der Liter Super am Mittwochnachmittag. Auf Allgäuer Seite ist er zur selben Zeit 27 Cent teurer. Beim Diesel beträgt der Preisunterschied 22 Cent. Im Klartext: Wer etwa 50 Liter Super tankt und zudem noch die in Österreich erlaubten zehn Liter in einen Kanister abfüllt, spart 16,20 Euro. Nachdem die Spritpreise in Deutschland zuletzt auf Rekordwerte stiegen, verzeichnen österreichische Tankstellen im Grenzgebiet einen wahren Ansturm.

Viele nehmen Umweg in Kauf

„Man muss den Österreichern wirklich dankbar sein. Das ist echte Nachbarschaftshilfe“, sagt Rentner Jörg Lorenz, 83, aus Rettenberg, und greift fröhlich zum Zapfhahn. Nach dem Besuch eines Bekannten in Wertach macht der Oberallgäuer einen Abstecher zum Tanken in Schattwald am Eingang des Tannheimer Tals. Ein paar Kilometer Umweg nimmt er dafür in Kauf. „Das rechnet sich locker“, sagt er. So sehen es nicht nur viele Allgäuer, sondern auch Auswärtige. Zum Beispiel Tagesausflügler aus Stuttgart, Augsburg oder Ulm, die nach einem Skitag am Oberjoch die Zapfsäulen im Tannheimer Tal ansteuern.

Am Wochenende führte der Tanktourismus bei herrlichem Ausflugswetter zu erstaunlichen Szenen, berichten österreichische Medien. Am Sonntag wurden demnach an allen drei Tankstellen im Tannheimer Tal die Dieselvorräte aufgebraucht. Vor der Selbstbedienungstankstelle am Haldensee stauten sich die Autos so lange, dass die Polizei Grän einschreiten musste, um den Verkehr zu leiten. „Jeder wollte mit einem gefüllten Tank zurück nach Deutschland“, sagte ein Sprecher.

Kopfschütteln bei Einheimischen

Der Andrang führte bei Talbewohnern teils zu Kopfschütteln. „Man muss sich schon wundern, wenn Leute mit Luxusautos wegen ein paar Euro unsere Straßen verstopfen“, sagt ein Einheimischer. „Manche hatten den ganzen Kofferraum mit Kanistern gefüllt.“ Schlange standen Ausflügler auch an der Shell-Tankstelle bei Vils (Tirol) am Grenztunnel nach Füssen. Auch an den Wochentagen sei der Andrang „relativ stark“, sagt Geschäftsführer Rudolf Huter. Dazu tragen auch zahlreiche „Stammgäste aus dem Allgäu bei“, sagt er schmunzelnd.

Tankstellenbetreiber auf der deutschen Seite der Grenze machen dagegen derzeit „schwierige Zeiten durch“, sagt Jürgen Ziegner vom Zentralverband des Tankstellengewerbes (ZTG) in Bonn. Viele sähen sich zu Unrecht in der Kritik. Höhere Steuern und CO2-Abgaben in Deutschland seien der Grund für die gestiegenen Preise. Ab 1. Juli erwartet Ziegner ein Abflauen des Tanktourismus: Denn ab diesem Datum schlage auch in Österreich eine CO2-Abgabe zu Buche. „Der Liter Super wird dann wohl um neun Cent teurer, beim Diesel sind es zehn Cent.“

Umso mehr freuen sich die Österreicher über die aktuell guten Tankgeschäfte. „Man darf ja nicht vergessen, dass wir letztes Jahr wochenlang regelrecht eingesperrt waren“, wird Andreas Jäger von der Schattwalder Tankstelle mit Blick auf die Corona-Krise zitiert. „Die Grenzen waren einfach dicht.“

Das gilt bei der Einreise nach Österreich

Für die Einreise nach Österreich gilt „2 G plus“. Man muss einen Impf- oder Genesungsnachweis und einen molekularbiologischen Test (zum Beispiel PCR-Test) vorweisen. Wer bereits eine Booster-Impfung bekommen hat, ist von der Vorlage eines Tests befreit. Am Wochenende dürften sich also wieder viele deutsche Ausflügler in Richtung österreichischer Tankstellen auf den Weg machen. An Zuständen wie vergangenen Sonntag im Tannheimer Tal wird zwar niemandem gelegen sein. Unerwünscht seien Tanktouristen jedoch nicht, sagt Michael Keller vom Tourismusverband: „Auch das Tannheimer Tal braucht Tagesgäste.“

Wie spart man Sprit? Das empfiehlt der ADAC

Tipp 1: Flott beschleunigen, rechtzeitig hochschalten und bei niedrigen Drehzahlen die gewählte Geschwindigkeit beibehalten.

Tipp 2: Kurze Strecken vermeiden. Bei kaltem Motor verbraucht ein Auto am meisten Sprit.

Tipp 3: Im Leerlauf Motor ausschalten – denn sobald der Motor läuft, verbraucht er Kraftstoff. Daher: Motor aus, wenn die Leerlaufzeit länger als 20 Sekunden dauert.

Tipp 4: Keine unnötige Ladung mitführen. Jedes Stück mehr im Auto bedeutet mehr Gewicht und kostet Kraftstoff.

Regelmäßig am niedrigsten liegen die durchschnittlichen Kraftstoffpreise laut ADAC zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr.

