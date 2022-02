Tanktourismus: Viele Allgäuer und Ausflügler zieht es wegen der niedrigeren Spritpreise nach Österreich. Dort führte der Andrang zuletzt sogar zu Engpässen.

17.02.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Diese Talfahrt sorgt für ein Stimmungshoch bei vielen deutschen Autofahrern: Wer die in einer Senke gelegene Tankstelle in Schattwald kurz hinter der deutsch-österreichischen Grenze ansteuert, freut sich über niedrige Spritpreise. 1,47 Euro kostete der Liter Super am Mittwochnachmittag. Auf Allgäuer Seite ist er zur selben Zeit 27 Cent teurer. Beim Diesel beträgt der Preisunterschied 22 Cent.