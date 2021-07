Tannheim ist bereit für die große Party

Beim Heimspieltag können die Bundesliga-Frauen des SV Tannheim den Klassenerhalt schaffen. Ein Trainingsbesuch gibt Einblicke in das Innenleben der Mannschaft.

Wenn sich die Bundesliga-Faustballerinnen des SV Tannheim (SVT) am Sonntag (11 Uhr/ Sportplatz Tannheim) zum Heimspieltag aufstellen, bietet sich ihnen eine große Chance: In den abschließenden Saisonspielen gegen den TSV Ötisheim und den direkten Mitabstiegskontrahenten TV Unterhaugstett können die Tannheimerinnen (4:8 Punkte/Platz sechs von neun 9 Teams) nämlich aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der Feld-Saison schaffen.

Tannheim kann Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen

Und weil das Team aus dem württembergischen Illertal (bei Memmingen) sowohl auf dem Feld als auch in der Halle seit Jahren zu den Underdogs in der ersten Bundesliga Süd zählt, wäre der Klassenerhalt auch diesmal wieder ein veritabler Grund zum Feiern.

Beim Trainingsbesuch des AZ-Reporters präsentieren sich die Frauen des SVT gut gelaunt und voller Tatendrang. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut an diesem etwas kühlen und windigen Sommerabend. Seit Vereinsidol Katharina Hammer (ehemals Friedrich) vor gut zwei Jahren nach ihrem zweiten Kreuzbandriss ihren Trainerjob aufgegeben hat, sind die Tannheimerinnen ein Team ohne Coach.

Team aus dem Unterallgäu suchte lange nach einem Trainer

„Wir haben längere Zeit gesucht und mehrere Kandidaten vergeblich angefragt“, berichtet Sarah Reisch (27), die sich den Trainerjob seitdem mit ihren Teamkameradinnen Carolin Seitz und Klara Mahle teilt.

Die drei erfahrenen Kräfte fungieren nun abwechselnd als Coach. „Das funktioniert alles ganz gut“, erzählt Reisch, um sogleich zu relativieren: „Der Nachteil ist aber, dass man nicht in Ruhe von außen beobachten und analysieren kann, wenn man selbst spielen muss.“

Ein Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz, freilich, doch von Gejammer ist keine Spur während des immerhin zweistündigen Abendtrainings. „So isch gut, klasse“, ruft Teilzeit-Trainerin Reisch von außen herein.

Sie selbst ist derzeit verletzungsbedingt außer Gefecht. „Ruhig stehen“, mahnt sie. Konzentration und ein gutes Stellungsspiel sind neben Technik und Schlagkraft entscheidende Faktoren beim Faustball.

Fehlende Konstanz ist großes Thema bei den Tannheimer Faustballerinnen

Woran hapert‘s noch bei den SVT-Frauen? „An unserer Konstanz müssen wir schon noch arbeiten“, betont die 27-jährige Reisch. die schon viele Jahre Jugendtrainerin war.

Dass die Feldsaison coronabedingt erst mit siebenwöchiger Verspätung beginnen konnte, damit haben sie auch in Tannheim leben gelernt. Abwehrspielerin Franziska Kohler sagt: „Inzwischen fühlt sich das alles fast schon wieder normal an.“

Konditionell seien die Spielerinnen „schon wieder auf dem Stand, auf dem sie vor der Pandemie waren.“ Mit Selina Baur und Jasmin Klang haben die Illertalerinnen zudem junge Akteurinnen ins Team eingebaut.

Als der Trainingsabend sich bereits dem Ende zuneigt, spricht ein Zuschauer die Trainerin an. „Sarah, bisch zfrieda mit deine Mädla?“ Reisch – die Ehrgeizige – erwidert verhalten: „Isch okee!“ Noch ist der Klassenerhalt ja nicht geschafft. Die Tannheimerinnen scheinen aber auf einem guten Weg.