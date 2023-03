Hier schlagen die Taschendiebe im Allgäu häufig zu

Kurz mal nicht aufgepasst und schon ist der Geldbeutel weg. Auch im Allgäu schlagen Taschendiebe zu. Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sich schützen können.

31.03.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Ein Unbekannter spricht eine Seniorin in einem Supermarkt an und fragt sie etwas zu den Produkten im Regal. Während die Frau durch das Gespräch abgelenkt ist, öffnet ein Komplize unbemerkt das Reißverschlussfach im Rollator der Frau und stiehlt ihren Geldbeutel. Dieser Vorfall ereignete sich vor einigen Wochen in Kempten. Und es ist kein Einzelfall. Laut Holger Stabik, Sprecher der Polizei Schwaben Süd/West, seien Taschendiebstähle im Allgäu "kein großes Problem", sie kommen aber dennoch immer wieder vor.

Eine Stadt oder ein Ort im Allgäu, in dem es besonders häufig zu Taschendiebstählen kommt, gebe es nicht, so Stabik. Aber: "Je größer die Stadt, desto mehr Taten." Besonders an Orten mit vielen Menschen, Einkaufsmöglichkeiten und viel Gedrängel schlagen Täter zu.

Taschendiebstahl im Allgäu: Hier schlagen die Täter häufig zu

25 Prozent der Taschendiebstähle im Allgäu passieren auf offener Straße. Jeder zehnte Taschendiebstahl wird in einem Supermarkt begangen. Die Täter haben es dabei vor allem auf ältere Menschen abgesehen: Über 30 Prozent der Opfer sind über 60 Jahre alt. (Lesen Sie auch: Dreister Dieb stiehlt Geldbeutel und hebt mit Karte 2000 Euro ab)

Einer der gängigsten Tricks der Taschendiebe im Allgäu ist es, jemanden abzulenken und in ein Gespräch zu verwickeln, während der Täter selbst oder ein Komplize den Geldbeutel oder das Handy stiehlt. Manche Täter rempeln einen auch an und nutzen den Moment, um die Geldbörse zu stehlen. Die Tasche mit dem Geldbeutel beim Einkaufen offen in den Einkaufswagen zu legen, sei laut Stabik "eine Einladung reinzugreifen" und sollte man auf keinen Fall tun. Weitere Tricks der Taschendiebe stellt die Bundespolizei hier vor.

Taschendiebe im Allgäu eher "Gelegenheitsdiebe"

Im Jahr 2022 hat die Polizei in den Allgäuer Landkreisen und Städten insgesamt 74 Taschendiebstähle aufgenommen. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es 112 Fälle in der Region. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 seien die Zahlen noch niedriger gewesen, weil die Menschen wegen der Corona-Lockdowns mehr Zeit zuhause verbracht haben.

Die Zahlen im Allgäu seien laut Stabik auf "relativ niedrigem Niveau", weil es keine Banden gebe, die durch die Region ziehen. Vielmehr handele es sich bei den Tätern im Allgäu um "Gelegenheitsdiebe". Wenn die Zahlen niedrig sind, schlagen sich aber gleichzeitig kleine Veränderungen in verhältnismäßig großem Ausmaß auf die Zahlen nieder.

Im Landkreis Ostallgäu hat es 2018 wohl durch sogenannte "reisende Täter" einen Ausreißer gegeben. In dem Jahr wurden 48 Taschendiebstähle im Ostallgäu begangen, 2022 waren es dann nur noch acht Taten im Ostallgäu. Wenn keine Banden da sind, habe das eben Auswirkung auf die Zahlen. (Lesen Sie auch: Unbekannter klaut 12-Jährigem das Handy)

Tipps der Polizei: So schützen Sie sich vor Taschendieben

Geldbeutel und Wertgegenstände am Körper tragen.

Wertgegenstände nicht in den hinteren Hosentaschen tragen.

Geldbeutel und Wertgegenstände in einer verschließbaren Tasche mit Reißverschluss verstauen und die Tasche verschlossen lassen.

Den Geldbeutel bei sich behalten und nicht etwa auf einem Tresen oder an der Supermarktkasse ablegen.

