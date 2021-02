Tauwetter lässt die Pegel steigen: So ist die aktuelle Lage im Allgäu

Vom befürchteten Hochwasser-Chaos ist am Samstag im Raum Marktoberdorf - trotz erhöhter Pegelstände der Wertach - wenig zu sehen. Unsere Fotografen stießen auf Schmelzwasser auf Wiesen vor Ruderatshofen, Apfeltrang oder Ebenhofen, eine spürbar erhöhte Strömung am Wertachwehr in Thalhofen sowie auf Surfer an der Wertachbrücke vor Ebenhofen.