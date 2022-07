Taxi fahren im Allgäu wird teurer

Die Preise in der Region steigen um bis zu 19 Prozent. Gründe dafür sind unter anderem der neue Mindestlohn und die Mehrkosten für Benzin und Diesel.

07.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Allgäu Gestiegener Mindestlohn und mehr Kosten für Diesel und Benzin: Viele Allgäuer Taxiunternehmer wollen, dass deswegen die Tarife angepasst werden. In Kempten wurden die Preise für die Kunden bereits erhöht, in Memmingen steht eine Entscheidung des Stadtrats noch aus.

Für eine Wegstrecke von zehn Kilometern wurden in Kempten am Tag bisher 21,90 Euro fällig, jetzt sind es 24,50 Euro – eine Steigerung um rund zwölf Prozent. Dieselbe Strecke in der Nacht kostet nun 28,50 Euro anstatt 23,90 Euro: ein Plus von fast 20 Prozent. Zuletzt wurde der Tarif in Kempten im Januar 2020 angepasst. Grundsätzlich sei die Zeitspanne zwischen den Erhöhungen laut Stadtverwaltung zwar „sehr kurz“. Jedoch gelte es, die aktuell rasant ansteigenden Spritpreise sowie den Mindestlohn zu beachten. Außerdem seien die Fahrzeughaltungskosten „außerordentlich angestiegen“.

Nicht alle Taxi-Unternehmer sind für höhere Preise

Eingebracht hatte den Antrag die Taxi-Funk eG Kempten, bei der 33 Taxi-Unternehmen angeschlossen sind. Zwei Unternehmer, die nicht in der Genossenschaft sind, hatten sich gegen die Erhöhung ausgesprochen. Sie fürchten den Verlust von geringverdienenden Kunden. Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) weist darauf hin, „dass ein höherer Preis nicht immer vom Kunden angenommen wird und nicht zu höherem Umsatz führt“.

In Kaufbeuren sprach sich der städtische Verwaltungsausschuss ebenfalls für eine Anhebung des Streckentarifs aus. Wer dort fünf Kilometer mit dem Taxi unterwegs ist, soll künftig nicht mehr 13,40 Euro, sondern 14,80 Euro zahlen.

4000 Euro mehr im Monat für Sprit

In Memmingen haben die Taxiunternehmer eine Erhöhung des Tarifs um insgesamt rund 17 Prozent beantragt, heißt es seitens der Stadt. Zuletzt wurde der Tarif dort vor rund einem Jahr angepasst. „Wir haben aktuell Mehrkosten von 3000 bis 4000 Euro pro Monat – allein wegen des Sprits“, sagt Markus Friedrich, Inhaber von „Taxi Kurz“. Ob die jetzt beantragten Erhöhungen ausreichend sind, weiß Friedrich nicht. „Unsere Kosten steigen und es ist kein Ende in Sicht“, sagt er. „In gewisser Weise hinken wir immer hinterher, aber man kann auch nicht alle vier Wochen den Tarif anpassen.“

